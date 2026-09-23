Ethiopie: Les négociations d'adhésion du pays à l'OMC entrent dans leur phase finale

Addis Ababa — Selon le ministère du Commerce et de l'Intégration régionale, le processus d'adhésion de l'Éthiopie à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), engagé de longue date, entre désormais dans sa phase finale.

Au terme d'une longue série de discussions, le ministère a souligné que la conclusion réussie du processus de négociation et l'obtention du statut de membre à part entière de l'OMC renforceraient les réformes économiques en cours dans le pays et favoriseraient une croissance économique durable.

Le ministère a déclaré que le processus d'adhésion restait une priorité nationale majeure, reposant sur deux piliers fondamentaux : les négociations multilatérales et les accords bilatéraux d'accès aux marchés.

Dans le cadre multilatéral, l'Éthiopie a franchi plusieurs cycles d'examens, répondant aux questions d'ordre macroéconomique et commercial posées par les États membres de l'OMC.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces efforts ont permis au pays d'atteindre avec succès la phase finale de la rédaction du rapport du groupe de travail.

Parallèlement, l'Éthiopie a mené des négociations bilatérales d'accès au marché avec 17 pays.

Des accords officiels ont été finalisés avec 11 d'entre eux, tandis que les discussions avec les six autres se poursuivent par la voie diplomatique.

Selon le ministère, l'adhésion à l'OMC offrira à l'Éthiopie un système commercial moderne et prévisible, permettant au pays de préserver ses intérêts et de participer activement aux processus juridiques et législatifs régissant le commerce mondial.

En rendant les procédures d'exportation plus prévisibles et non discriminatoires, le pays s'ouvrira à de nouvelles opportunités pour attirer les investissements directs étrangers.

En outre, cette adhésion élargira l'accès aux marchés, favorisera la transition des exportations de matières premières vers une intégration plus poussée dans les chaînes de valeur mondiales, et renforcera les capacités institutionnelles en alignant la législation nationale sur les normes internationales.

Afin de garantir que le pays tire pleinement parti des avantages de son adhésion, le gouvernement a mené un vaste travail préparatoire.

Celui-ci comprend notamment le renforcement de la compétitivité internationale des secteurs manufacturier et agricole nationaux, la mise en oeuvre de réformes juridiques essentielles et la sensibilisation des milieux d'affaires locaux.

Pour l'avenir, le ministère a défini les priorités clés visant à finaliser rapidement le processus d'adhésion, notamment la préparation de la huitième réunion du groupe de travail, la conclusion des négociations bilatérales avec les six pays restants et la résolution des questions nécessitant des décisions gouvernementales de haut niveau.

Il sera essentiel de maintenir cette dynamique dans tous ces domaines pour mener à bien le long processus d'adhésion de l'Éthiopie à l'OMC.