Niger: Un avocat poursuivi en vertu de la loi sur la cybercriminalité

23 Septembre 2026
Radio France Internationale

Maître Lirwana Abrourahamane a été placé sous mandat de dépôt mardi 22 septembre à Niamey, au lendemain de sa convocation par la police judiciaire. Poursuivi pour diffusion de données de nature à troubler l'ordre public, l'avocat est connu pour être très actif sur les réseaux sociaux.

Il avait lui-même annoncé sa convocation sur les réseaux sociaux. Maître Lirwana Abdourahamane a quitté Zinder dimanche 20 septembre, pour se présenter à la police judiciaire de la capitale nigérienne, le lendemain.

Assisté de plusieurs confrères, l'avocat est alors entendu, puis placé en garde à vue, avant d'être conduit le mardi au tribunal de grande instance hors classe de Niamey, afin d'être présenté au procureur.

Placé sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Niamey, il est poursuivi pour diffusion de données de nature à troubler l'ordre public, en vertu de la loi sur la cybercriminalité. Selon l'un de ses proches, il garde malgré tout le moral.

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Très actif sur les réseaux sociaux, l'avocat publie régulièrement, notamment sur l'actualité nigérienne et, plus récemment, sur l'armée. Ses soutiens le présentent comme un des premiers partisans du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) après sa prise de pouvoir en juillet 2023.

Il avait notamment plaidé pour la levée des sanctions imposées au Niger après le coup d'État auprès de la Cédéao. Il a aussi participé aux assises nationales de février 2025. Maître Lirwana est aussi connu pour avoir été l'un des avocats de l'ex-président Mahamane Ousmane, lors de la dernière présidentielle au Niger en 2021.

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