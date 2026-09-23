Congo-Kinshasa: Denis Mukwege propose un plan pour la résolution du conflit à l'est du pays

Le prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege, a proposé un plan en cinq volets pour mettre fin à la crise dans l'est du pays. De l'assainissement du commerce des minerais à la volonté de mettre en place un tribunal spécial, son approche qui se distingue aussi par les conditions posées à l'organisation du dialogue national.

Première particularité : Denis Mukwege place la contrainte avant la négociation. Il demande l'application intégrale de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations unies, à savoir le respect du cessez-le-feu, le retrait des forces rwandaises, la fin du soutien de Kigali à l'AFC-M23 et le démantèlement des administrations parallèles. Avec, si nécessaire, la mise en place de sanctions ciblées.

Le prix Nobel de la paix 2018 demande ensuite qu'une conférence internationale sur les Grands Lacs, lancée par un État neutre et non voisin de la RDC, soit organisée. Elle réunirait les pays de la région, les organisations internationales, la société civile, mais aussi les investisseurs et les entreprises minières.

Concernant le dialogue national, l'ancien candidat à la présidentielle pose deux conditions : des mesures préalables de décrispation politique et le rétablissement de la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Enfin, son plan lie la paix à la justice et à l'économie. Denis Mukwege propose un tribunal spécial pour le Congo, des réparations pour les victimes, ainsi qu'une traçabilité internationale renforcée des minerais et davantage de transformation locale. L'idée centrale est donc de traiter simultanément la guerre, l'impunité, la gouvernance et les intérêts économiques qui alimentent le conflit.