Dans une ambiance survoltée, la salle du cinéma Español à Tetouan a vibré, lundi 21 septembre, au rythme des slogans ittihadis. Militants, sympathisants et citoyens s'y sont massés en nombre pour assister au grand meeting populaire organisé par la section provinciale de l'Union socialiste des forces populaires (USFP) dans le cadre de la campagne pour les élections législatives.

Cet événement d'envergure a vu la participation de plusieurs hauts responsables et dirigeants nationaux et régionaux du parti, témoignant de l'importance stratégique de Tetouan pour la formation de la Rose. Étaient notamment présents :

Ali El Ghannour et Mohamed Ghaddane , membres du Bureau politique.

et , membres du Bureau politique. Mustapha Ajab , président du Conseil national du parti.

, président du Conseil national du parti. Mohamed Mimmouhi , secrétaire régional.

, secrétaire régional. Manal Zakkari , candidate de la liste régionale.

, candidate de la liste régionale. Fadi Wakil Assraoui , secrétaire général de la Jeunesse ittihadie.

, secrétaire général de la Jeunesse ittihadie. Mohamed Assouali, secrétaire provincial de l'USFP à Tetouan.

Le cortège a fait une entrée remarquée dans la salle comble, accueillant sous les acclamations et un tonnerre d'applaudissements le candidat de l'USFP dans la circonscription de Tetouan, Hamid Addarak, venu réaffirmer son ancrage aux côtés des forces vives de la ville.

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La rencontre a permis de revisiter les axes majeurs du programme électoral de l'USFP, articulé autour du mot d'ordre central : « Pour un développement équitable, pour une vie digne ». Les différentes interventions ont passé au crible les politiques publiques en place, pointant du doigt leur impact sur le pouvoir d'achat et la cohésion sociale, tout en plaidant pour la relance des services sociaux, l'emploi et une rigoureuse reddition des comptes.

Prenant la parole, Hamid Addarak a dressé un bilan engagé de son action parlementaire, rappelant son combat constant et son infatigable travail de plaidoyer pour défendre les intérêts de Tétouan et de toute la région. Un engagement salué par les participants, qui voient en lui la voix authentique des aspirations locales.

Ce meeting s'inscrit dans le droit fil de la dynamique de terrain menée par l'USFP à Tétouan, misant sur le contact direct et la proximité avec les citoyens à travers les quartiers et les rues de la ville.

Pour clore cette mobilisation en beauté, les militantes, militants et sympathisants ont pris d'assaut la célèbre avenue Mohammed V pour une grande marche de proximité. Au contact direct des passants et des habitants, sous les couleurs de la Rose, ils ont porté haut le message de Hamid Addarak, récoltant un accueil chaleureux et enthousiaste de la part d'une population attentive aux propositions ittihadies à la veille du scrutin.