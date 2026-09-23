L'Union Socialiste des Forces Populaires : Un ancrage national et une voix au diapason de l'internationalisme progressiste

À la veille du scrutin législatif 2026, l'Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) abonde d'une dynamique qui dépasse largement les frontières nationales. En cette dernière ligne droite de campagne, le parti a reçu un nombre remarquable de messages de soutien et de solidarité de la part de ses partenaires à travers le monde. Bien loin des simples civilités protocolaires, ces marques d'appui témoignent de la solidité des relations tissées par l'USFP sur les plans régional, continental et international, consacrant son statut de formation politique respectée, fidèle à ses principes et intransigeante dans la défense des valeurs de progrès et de justice.

Un réseau d'amitiés planétaire au service des valeurs universelles

Pour l'USFP, cet élan de solidarité internationale est la traduction éclatante de sa crédibilité et de la pertinence de son plaidoyer pour la souveraineté nationale, la liberté et la dignité humaine. Cette confiance renouvelée s'exprime à travers les grandes familles politiques mondiales et les organisations régionales :

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L'Internationale Socialiste : Maison commune des forces progressistes et démocratiques, l'organisation réaffirme son appui à un parti ancré dans ses combats pour la justice sociale et doté d'une voix marocaine résolument indépendante.

Maison commune des forces progressistes et démocratiques, l'organisation réaffirme son appui à un parti ancré dans ses combats pour la justice sociale et doté d'une voix marocaine résolument indépendante. L'Union Internationale de la Jeunesse Socialiste (IUSY) : Témoignant de l'attrait exercé par le modèle ittihadi auprès des jeunes générations, l'organisation salue une formation qui offre à la jeunesse une place de premier plan dans l'arène publique.

Témoignant de l'attrait exercé par le modèle ittihadi auprès des jeunes générations, l'organisation salue une formation qui offre à la jeunesse une place de premier plan dans l'arène publique. Le Congrès Permanent des Partis Politiques d'Amérique Latine et des Caraïbes (COPPPAL) : Par la voix de son président, le sénateur Alejandro Moreno, cette instance consacre l'ouverture diplomatique de l'USFP vers l'Amérique latine, un relais précieux pour la défense des causes nationales du Maroc de l'autre côté de l'Atlantique.

Par la voix de son président, le sénateur Alejandro Moreno, cette instance consacre l'ouverture diplomatique de l'USFP vers l'Amérique latine, un relais précieux pour la défense des causes nationales du Maroc de l'autre côté de l'Atlantique. Le Parti du Congrès National Indien : L'une des plus anciennes formations d'Asie, figure historique de la lutte pour l'indépendance, illustre la capacité du parti à nouer des ponts solides avec les grandes démocraties de la scène asiatique.

L'une des plus anciennes formations d'Asie, figure historique de la lutte pour l'indépendance, illustre la capacité du parti à nouer des ponts solides avec les grandes démocraties de la scène asiatique. Le mouvement Fatah et le Front de Lutte Populaire Palestinien : Portés par les messages de solidarité de figures éminentes telles qu'Yasser Abbas, ces appuis rappellent que la cause palestinienne demeure indissociablement liée aux engagements fondamentaux de l'USFP.

Une diplomatie partisane d'envergure régionale et internationale

Cet impressionnant réseau d'alliances se déploie également à travers de multiples plateformes et formations amies, renforçant la stature de l'USFP au Maghreb, dans le monde arabe, en Afrique, en Asie et en Europe.

Parmi les soutiens exprimés figurent notamment l'Alliance Démocratique Sociale dans le Monde Arabe, l'Organisation Démocratique Sociale d'Asie et du Pacifique, l'Union de la Jeunesse Socialiste Démocratique dans le Monde Arabe, ainsi que de nombreux partis frères et progressistes à travers le globe :

Dans le monde arabe et au Moyen-Orient : Le Parti Socialiste Yemeni, le Parti Ettakatol (Tunisie), le Parti Al Islah (Mauritanie), le Mouvement du Futur (Libye), le Parti du Courant Social Démocrate Irakien, l'Union Patriotique du Kurdistan, le Parti Démocrate Social du Kurdistan, le Parti Démocrate Social Égyptien, le Parti Démocrate Social Jordanien, le Parti du Peuple Démocratique Syrien, le Parti de l'Union Démocratique Syrienne, le Tribune Démocratique Koweïtienne, le Rassemblement National Démocratique Unitaire Bahreïni, le Parti de l'Unité Sociale Somalienne, le Mouvement pour le Renouveau Démocratique et le Développement (Djibouti), l'Instance Nationale Arabe (Qamichli) et l'Initiative Palestinienne.

Le Parti Socialiste Yemeni, le Parti Ettakatol (Tunisie), le Parti Al Islah (Mauritanie), le Mouvement du Futur (Libye), le Parti du Courant Social Démocrate Irakien, l'Union Patriotique du Kurdistan, le Parti Démocrate Social du Kurdistan, le Parti Démocrate Social Égyptien, le Parti Démocrate Social Jordanien, le Parti du Peuple Démocratique Syrien, le Parti de l'Union Démocratique Syrienne, le Tribune Démocratique Koweïtienne, le Rassemblement National Démocratique Unitaire Bahreïni, le Parti de l'Unité Sociale Somalienne, le Mouvement pour le Renouveau Démocratique et le Développement (Djibouti), l'Instance Nationale Arabe (Qamichli) et l'Initiative Palestinienne. En Afrique : Le Front Social Démocrate Camerounais.

Le Front Social Démocrate Camerounais. En Europe : Le Parti Socialiste Portugais, le Parti Socialiste Hongrois, le Parti Socialiste Albanais et le Mouvement Socialiste Hellénique (PASOK - Grèce).

Le Parti Socialiste Portugais, le Parti Socialiste Hongrois, le Parti Socialiste Albanais et le Mouvement Socialiste Hellénique (PASOK - Grèce). En Asie : Le parti NasDem (Indonésie) et le Parti du Congrès Népalais.

À la veille d'un scrutin déterminant pour l'avenir institutionnel et social du pays, ces témoignages de solidarité internationale rappellent que l'USFP aborde ces élections non seulement avec l'ancrage de ses militants sur le terrain national, mais aussi avec le capital précieux d'une respectabilité et d'une influence qui rayonnent bien au-delà de nos frontières.