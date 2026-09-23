Parce que le savoir constitue le plus sûr investissement d'avenir et le socle incontestable de l'émancipation collective, l'Union socialiste des forces populaires fait de la refondation de l'enseignement supérieur l'un des piliers majeurs de son programme électoral. Loin de concevoir l'université marocaine comme une simple fabrique de parchemins administratifs, le parti de la Rose entend la propulser au rang de véritable locomotive économique et sociale, pépinière de talents et espace souverain de production de la connaissance.

Pour traduire cette haute ambition en une feuille de route gouvernementale concrète, la formation ittihadie structure sa vision autour de six axes stratégiques, embrassant l'équité territoriale de l'offre, la lutte contre la surpopulation des amphithéâtres, l'insertion professionnelle, la dignité de la vie étudiante, le partenariat étroit avec le tissu productif et le rayonnement international.

Le premier combat de cette transformation s'attaque au déséquilibre géographique de la carte universitaire, souvent concentrée dans quelques grands centres urbains. L'USFP propose ainsi la création de dix nouveaux pôles universitaires régionaux, adossés aux besoins spécifiques du développement local et de la démographie. Ce maillage sera complété par l'implantation de facultés et d'instituts spécialisés dans les zones souffrant historiquement d'un déficit d'offre, ainsi que par le développement de campus pluridisciplinaires directement connectés aux écosystèmes industriels et technologiques de chaque région.

L'exigence de qualité ne saurait toutefois prospérer tant que perdure la sursaturation des structures d'accueil. C'est l'objet du deuxième volet, qui s'attaque frontalement au calvaire des amphithéâtres bondés. Le programme prévoit un plan massif d'extension des infrastructures, le recrutement d'un quota conséquent d'enseignants-chercheurs pour abaisser les taux d'encadrement, la modernisation des laboratoires aux standards internationaux et l'intégration d'un enseignement hybride. En liant une fraction du financement des universités à des critères rigoureux de performance, le parti entend restaurer les conditions propices à un apprentissage d'excellence.

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La question de l'employabilité constitue le troisième engagement, répondant directement à l'angoisse légitime des familles face à l'inadéquation entre diplômes et réalité du marché du travail. L'USFP préconise une révision périodique et dynamique des filières, l'intégration transversale des compétences numériques, de l'intelligence artificielle et des langues étrangères, ainsi que la généralisation des stages obligatoires. La création de centres universitaires d'orientation et d'insertion professionnelle permettra de suivre pas à pas le parcours des lauréats, érigé en indicateur suprême de la performance pédagogique.

Aucune réussite académique n'est toutefois envisageable dans la précarité matérielle. Le quatrième volet s'attache donc à préserver la dignité étudiante à travers la construction de nouvelles cités universitaires et la réhabilitation des structures existantes selon des critères stricts de sécurité et de confort. La mise à niveau des services de restauration, de transport et de santé, couplée à la numérisation intégrale des bourses et des inscriptions ainsi qu'à la mise en place de cellules de soutien psychologique, doit garantir à chaque étudiant des conditions de vie décentes.

Le cinquième volet organise la symbiose indispensable entre l'université et l'économie nationale, sans pour autant céder à la logique d'une marchandisation aveugle. Par la signature de contrats de partenariat ciblés, l'institutionnalisation de conseils régionaux unissant le monde académique et le secteur privé, et le soutien fiscal aux entreprises finançant la recherche appliquée, l'USFP entend stimuler l'innovation et ancrer les travaux universitaires dans la résolution des grands défis socio-économiques du pays.

Enfin, le sixième engagement, baptisé « Université 2035 », projette l'enseignement supérieur marocain dans la cour des grands. En favorisant l'internationalisation des campus, l'attractivité des chercheurs de la diaspora, le soutien à la publication scientifique et l'ambition assumée de hisser plusieurs universités parmi les 500 meilleures mondiales, l'USFP fait de la quête d'excellence la boussole d'un développement équitable, où l'ascenseur social fonctionne à nouveau pour l'ensemble de la jeunesse.