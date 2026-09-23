Maroc: Marathon militant à Casablanca-Settat - Sanaa Badoui sur tous les fronts

Dès son coup d'envoi, la campagne électorale de l'Union socialiste des forces populaires (USFP) dans la région de Casablanca-Settat s'est distinguée par une organisation rationnelle et rigoureuse. Portée par une dynamique collective d'envergure, cette mobilisation a été façonnée de manière déterminante par la tête de liste régionale, Sanaa Badoui, aux côtés des militantes et militants de la Jeunesse ittihadie. Ensemble, ce binôme et cette équipe intergénérationnelle ont imprimé une marque indélébile sur chaque journée de campagne, articulant présence de terrain, profondeur des débats, interaction citoyenne et rayonnement politique.

Refusant le repli sectoriel, ce collectif homogène a fait le choix d'un ancrage global, quadrillant l'ensemble des préfectures et provinces de la région avec une constance quotidienne.

Fidèle à ses attaches, Sanaa Badoui a d'abord concentré une part de son énergie à soutenir la liste du parti à Hay Hassani -- son berceau d'origine, sa terre d'engagement civique, associatif et social --, tout en orchestrant, en synergie avec la Jeunesse ittihadie et les colistiers de la liste régionale, un véritable tour de force militant à travers toute la métropole et sa région :

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À Mediouna : un appui franc et déterminé auprès de la candidate du parti, la militante Siham Rebbani.

un appui franc et déterminé auprès de la candidate du parti, la militante Siham Rebbani. À Fida-Mers Sultan : une mobilisation aux côtés d'un visage bien connu du terrain, le militant des droits humains et acteur sportif natif de Derb Sultan, Anis Mahfoud.

une mobilisation aux côtés d'un visage bien connu du terrain, le militant des droits humains et acteur sportif natif de Derb Sultan, Anis Mahfoud. À Aïn Chock : un soutien appuyé à Badr Bouchikhi, figure ittihadie engagée qui mène son équipe avec l'ambition de redonner à la région ses lettres de noblesse socialiste.

un soutien appuyé à Badr Bouchikhi, figure ittihadie engagée qui mène son équipe avec l'ambition de redonner à la région ses lettres de noblesse socialiste. À Sidi Bernoussi : un élan porté par le pharmacien Saïd Akerdi, qui porte haut les couleurs de la Rose face aux obstacles, incarnant une voix résolument tournée vers l'écoute des citoyens.

un élan porté par le pharmacien Saïd Akerdi, qui porte haut les couleurs de la Rose face aux obstacles, incarnant une voix résolument tournée vers l'écoute des citoyens. À Sidi Othmane : une étape forte au coeur de la campagne locale menée par l'universitaire Abdellatif Mostakfi, où la caravane régionale a diffusé avec conviction les principaux engagements de l'USFP.

La dynamique insufflée par la caravane régionale ne s'est pas arrêtée aux limites de la capitale économique. Elle a fait halte dans la province de Nouaceur, contribuant activement à l'une des campagnes les plus remarquées de la région, menée par la tête de liste locale, membre du Bureau politique, Aicha Kelaâ. Un engagement dont la force de conviction et la clarté du discours ont résonné bien au-delà de la province, portées par l'authentique ADN progressiste de l'USFP.

À Mohammedia, la « Ville des Fleurs » -- dont la mémoire collective garde l'empreinte indélébile de la rigueur, de la probité et de l'intégrité des gestionnaires ittihadis du passé --, Sanaa Badoui et jeunes ittihadis sont venues prêter main-forte à l'infatigable candidat de l'USFP, El Mehdi Mezouari. En rejoignant une équipe locale qui abattait déjà un travail remarquable sur le terrain, la caravane régionale a mis en lumière la continuité et la force de l'action socialiste. Partout où ce binôme d'énergie a fait halte, il a rappelé que l'engagement ittihadie à Mohammedia ne relève pas de l'opportunisme saisonnier, mais d'une constance politique chevillée au corps, portée par des figures profondément ancrées dans les attentes de la cité.

À travers ces déplacements rythmés par la rigueur organisationnelle, la propreté du comportement, la décence du discours et la probité morale, l'USFP offre à voir le plus beau visage de son école militante. Une transmission générationnelle fluide, où la Jeunesse ittihadie et les responsables régionaux unissent leurs forces pour transformer cette échéance en une véritable fête démocratique et populaire.

Alors que s'achève aujourd'hui le dernier jour de cette intense campagne électorale, la caravane menée par Sanaa Badoui et son équipe -- armée d'optimisme, d'énergie et de confiance -- boucle son travail de terrain avec la même rigueur de chaque instant. Ce marathon militant trouve son terme légal aujourd'hui, ouvrant la voie au jour du scrutin. Une échéance décisive où le choix appartiendra aux citoyennes et aux citoyens : celles et ceux qui subissent au quotidien la vie chère, la baisse du pouvoir d'achat, le chômage, les défaillances de l'éducation et de la santé ou la quête d'un logement digne. Autant de raisons de confier leur voix à un parti et à des candidats enracinés, capables de porter authentiquement leur exigence de dignité et de justice sociale.