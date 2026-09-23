Maroc: Lahcen Zelmat et l'USFP à la conquête de la Médina de Marrakech sous le signe de l'écoute et de la proximité

Lahcen Zelmat, candidat de l'Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) dans la circonscription Médina - Sidi Youssef Ben Ali, a choisi de mener sa campagne au coeur même de la Médina de Marrakech. S'affranchissant des formats traditionnels, il a opté pour une vaste tournée de terrain à travers les ruelles et les quartiers historiques de la ville ocre. Partant de Qbour Chouhada, le cortège a serpenté vers la Zaouïa, Bab Taghzout, Anq Jemel et Riad Laarous, pour s'achever à Bab Doukkala. Une déambulation à travers des espaces chargés d'une dense mémoire historique et sociale, où le passé glorieux de la cité croise le quotidien de ses habitants et leurs aspirations légitimes en matière de développement, de services publics et de préservation du cachet patrimonial.

Cette sortie a été résolument placée sous le signe de la communication directe. Accompagné de militants et de sympathisants, Lahcen Zelmat est allé à la rencontre des riverains pour recueillir leurs doléances, ancrant ainsi son discours électoral dans les préoccupations concrètes qui rythment la vie des Marrakchis. Cette démarche s'inscrit dans la vision globale de sa campagne, articulée autour d'un diagnostic minutieux du terrain préalable à toute proposition de solution. Une méthode qu'il a d'ailleurs érigée en boussole pour l'ensemble de la circonscription, s'appuyant sur un inventaire précis des problématiques locales assorti de mesures correctives concrètes.

Le choix symbolique d'initier cette marche à Qbour Chouhada, avant de traverser les repères emblématiques du tissu ancien de Marrakech, conférait à cette tournée des accents mémoriels singuliers. De la Zaouïa à Bab Taghzout, d'Anq Jemel à Riad Laarous et Bab Doukkala, le parcours n'était pas qu'une simple succession d'étapes électorales: il constituait une immersion vivante dans une ville où l'histoire se lit encore dans l'architecture, la mémoire collective et le rythme des foyers.

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Cette approche fait écho à la vision portée par Lahcen Zelmat, pour qui le développement économique et social de Marrakech est indissociable de la sauvegarde de son identité culturelle et de ses atouts touristiques. Dans son programme, le tourisme ne se cloisonne pas aux enceintes hôtelières ; il englobe le commerce de proximité, la restauration, le transport, l'artisanat et les services. Il plaide également pour le renforcement du positionnement de Marrakech en tant que capitale des congrès et des grands événements, tout en stimulant l'investissement touristique -- des dossiers clés qu'il entend porter et défendre ardemment au sein de l'institution législative.

En s'adressant aux habitants de la Médina, Lahcen Zelmat sait que le poids symbolique de ce quartier impose d'aller bien au-delà des généralités économiques ou touristiques. Les interpellations des citoyens touchent au coeur de leur vie de tous les jours : le logement, le transport, l'accès aux services, la protection du tissu urbanistique, la préservation des métiers et des savoir-faire artisanaux, sans oublier la recherche d'un équilibre indispensable entre l'effervescence touristique et le droit des résidents à une ville qui répond à leurs besoins. Autant de sujets qui exigent une confrontation directe avec la réalité du terrain plutôt que des slogans creux.

Fidèle à la ligne directrice qu'il s'est fixée, le tête de liste de la Rose pour la circonscription de Médina - Sidi Youssef Ben Ali l'a rappelé à maintes reprises : briguer un mandat parlementaire ne doit en aucun cas se résumer à une agitation éphémère dictée par un calendrier électoral. C'est avant tout un engagement de longue haleine, fondé sur la capacité à transformer les attentes légitimes de la population en véritables chantiers politiques et législatifs.