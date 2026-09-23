Maroc: Khaoula Lachguar - L'égalité femmes-hommes et la réforme de la Moudawana constituent les lignes rouges absolues de l'USFP pour toute future alliance

À la veille des Législatives 2026, la question de l'égalité femmes-hommes s'impose comme un révélateur des ambitions et des contradictions des formations politiques. Dans une enquête récemment publiée par le site egalitemag.com, qui a soumis une grille de questions aux principaux partis pour évaluer leur courage politique et la solidité de leurs programmes, les forces de gauche se distinguent par leur exigence de rupture. Pour l'Union socialiste des forces populaires (USFP), dont la position a été relayée par Khaoula Lachguar, membre du Bureau politique du parti, l'émancipation des citoyennes constitue le moteur incontournable du développement national.

Analysant l'enlisement de la réforme du Code de la famille, Khaoula Lachguar pointe du doigt la responsabilité d'une « majorité hégémonique de droite » hermétique aux aspirations progressistes. Pour le parti, le blocage de la Moudawana ne relève pas d'un simple calendrier technique, mais d'un choix politique délibéré face à des résistances conservatrices.

Dans son mémorandum revendicatif, la formation ittihadie propose une refonte globale arrimée à l'article 19 de la Constitution et aux conventions internationales. Parmi les avancées exigées figurent l'interdiction absolue du mariage des mineurs par la suppression de toutes les dérogations, l'abolition de la polygamie sous peine de sanctions, et l'instauration d'une cotutelle légale partagée. L'USFP réclame également la fin des discriminations successorales -- notamment l'abolition du ta'assib --, la protection du logement conjugal pour le conjoint survivant, le recours généralisé aux tests ADN pour l'établissement de la paternité, ainsi que la reconnaissance de la valeur économique du travail domestique à travers un partage obligatoire des biens acquis durant le mariage.

Face au mur conservateur, l'USFP pose des conditions claires : l'égalité et la réforme de la Moudawana constituent une ligne rouge absolue pour toute future alliance gouvernementale. Si le parti se montre ouvert à la discussion sur le calendrier, il ne concèdera rien sur le principe.

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Sur le plan économique, l'USFP refuse de confiner la condition féminine à une simple variable d'ajustement caritative. Partant du constat qu'un taux d'activité féminine trop bas prive le pays de précieux points de PIB, le parti prône un pragmatisme économique fondé sur l'autonomisation réelle des femmes.

Au coeur de cette stratégie se trouve la proposition phare du foyer fiscal unique, présentée par Khaoula Lachgar comme un véritable « game changer ». En considérant le couple comme un foyer fiscal unique bénéficiant d'une imposition allégée, cette mesure vise à encourager l'activité professionnelle des femmes, trop souvent reléguée au rang de second salaire non rentable. Ce dispositif s'accompagne d'abattements fiscaux compensant les défaillances des services publics -- pour la prise en charge des personnes dépendantes, la santé ou la scolarité --, tout en exigeant la généralisation d'un préscolaire public de qualité, véritable libérateur de la charge mentale et du temps des mères.

Abordant la question de la participation politique, l'USFP déplore que les quotas n'aient pas suffi à transformer en profondeur la pratique politique. Comme le souligne Khaoula Lachguar, la participation électorale doit impérativement aller de pair avec l'indépendance économique des femmes pour peser réellement sur les choix budgétaires et législatifs, le political empowerment devant indissociablement s'accompagner de l'economic empowerment.

À la veille du scrutin de 2026, l'USFP rappelle que la crédibilité d'une formation politique ne se mesure pas à la simple vitrine de ses listes, mais à sa volonté de traduire l'égalité juridique dans les faits et de faire de l'émancipation des citoyennes une exigence démocratique incontournable.