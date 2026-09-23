Ile Maurice: Nouvelle réunion jeudi pour régler le sort des 303 employés impactés de Concentrix

Après une première réunion de conciliation, lundi 21 septembre, les représentants de Concentrix et ceux des 303 employés sur la sellette se revoient demain, jeudi. Des offres et contreoffres ont été échangées lundi, alors que les employés attendent encore de connaître les modalités de leur départ et les compensations éventuelles.

Le ministre du Travail, Reza Uteem, suit le dossier de près. «Mon ministère fournit un service de conciliation pour les négociations», nous rappelle-t-il. Pour les salariés concernés, l'enjeu est désormais de connaître leurs conditions de départ. À ce stade, aucun accord définitif n'a été conclu. «Les négociations sont en cours et j'espère que les parties pourront parvenir à un consensus et à une situation gagnant-gagnant», souhaite Reza Uteem.

La cessation des activités de Concentrix à Maurice, envisagée pour le 20 novembre, est pour le moment officieuse. «C'est ce qui a été communiqué dans les médias, mais Concentrix n'a pas communiqué cette date au ministère», précise le ministre Uteem. Et d' ajouter que son ministère veillera à ce que les procédures prévues en cas de fermeture soient respectées.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La question de Madagascar a également alimenté les interrogations, des informations faisant état du recrutement d'une centaine de personnes sur la Grande île. Des employés mauriciens se demandent si une partie des activités pourrait y être transférée. Le ministère sait que Concentrix est bien établi à Madagascar, mais selon Reza Uteem, les activités de Maurice ne sont pas délocalisées à Madagascar.

Au-delà du cas de Concentrix, le gouvernement veut comprendre les difficultés du secteur du Business Process Outsourcing en général grâce à un comité interministériel mis en place sous la présidence du ministre des Technologies de l'information, de la communication et de l'innovation, Avinash Ramtohul.

Le 17 septembre, des représentants de l'Outsourcing & Telecommunications Association of Mauritius (OTAM) et un représentant de l'Economic Development Board (EDB) ont discuté de l'augmentation des coûts de main-d'oeuvre, du taux élevé d'absentéisme et de la question des travailleurs étrangers. Reza Uteem a indiqué qu'il doit rencontrer les représentants de l'OTAM afin d'examiner les moyens de faciliter le recrutement de travailleurs migrants.