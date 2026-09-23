Afrique: Une nouvelle cargaison de près de 40 000 tonnes arrive d'Inde

23 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)

Maurice renforce ses stocks de carburants avec l'arrivée, ce mercredi, d'une nouvelle cargaison de White Oil en provenance d'Inde. Le navire MT Torm Splendid est arrivé à 13 heures avec, à son bord, quatre catégories de produits pétroliers destinés au marché mauricien. Selon les chiffres communiqués par le ministère du Commerce et de la protection des consommateurs, la cargaison comprend 9 047 tonnes métriques (MT) de Mogas, soit de l'essence, 10 262 MT de Gas Oil, 15 505 MT de Jet A-1, destiné notamment à l'aviation, ainsi que 4 933 MT de Marine Gas Oil (MGO).

Au total, la cargaison représente 39 747 tonnes métriques de produits pétroliers. Les produits ont été chargés à la raffinerie de Paradip, en Inde. Ils sont importés par la State Trading Corporation dans le cadre du protocole d'accord (Memorandum of Understanding) signé en août entre les gouvernements mauricien et indien. La cargaison doit être déchargée à Port-Louis avant que les différents produits ne soient transférés vers les installations de stockage appropriées en vue de leur distribution.

Selon le ministère, cette opération s'inscrit dans les dispositions prises pour assurer la continuité et la sécurité de l'approvisionnement énergétique du pays. L'objectif est également de maintenir des stocks suffisants pour répondre aux besoins nationaux.

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Les autorités concernées et les opérateurs coordonnent les différentes étapes liées au déchargement et au stockage des produits. Les procédures de sécurité, de contrôle de qualité et les exigences réglementaires doivent être respectées tout au long de l'opération.

Avant leur distribution, les carburants seront également soumis aux procédures de vérification de qualité et d'inspection applicables.

Pas de changement automatique des prix

Le ministère du Commerce et de la Protection des consommateurs tient toutefois à préciser que l'arrivée de cette nouvelle cargaison ne signifie pas qu'un changement des prix de l'essence ou du diesel interviendra automatiquement.

Toute modification des prix réglementés à la pompe est déterminée conformément au mécanisme de fixation des prix en vigueur et dépend des différentes composantes entrant dans la structure des prix.

Le ministère indique qu'il continuera à suivre l'évolution des marchés internationaux des produits pétroliers, les conditions d'approvisionnement ainsi que le niveau des stocks disponibles à Maurice, avec pour objectif d'assurer la continuité de l'approvisionnement tout en protégeant les intérêts des consommateurs.

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