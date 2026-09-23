Sénégal: Rufisque - Un agent d'opérateur télécom poursuivi pour détournement

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Rufisque a conduit au parquet un individu poursuivi pour accès frauduleux à un système informatique, obtention frauduleuse d'avantages économiques et retraits frauduleux portant sur 707 000 FCFA au préjudice d'un usager de Mobile Money.

L'affaire fait suite à une plainte déposée le 22 août 2026 par un client qui avait constaté des mouvements suspects sur son compte Orange Money. Deux retraits, de 200 000 et 500 000 FCFA, auxquels s'ajoutent 7 000 FCFA de frais, avaient été effectués le 7 août à 21h03 et 21h12.

Le client avait constaté dès le 7 août un dysfonctionnement de sa carte SIM. Pris par des travaux champêtres, il n'a vérifié sa ligne que deux semaines plus tard, découvrant ainsi les opérations effectuées à son insu.

Les investigations, appuyées par l'exploitation de données techniques obtenues sur réquisitions judiciaires, ont permis d'identifier le suspect. Il s'agit d'un agent de la structure émettrice de la carte SIM. Selon les éléments de l'enquête, celui-ci aurait utilisé la technique du « Changement d'abonné » (CA), permettant la réémission ou la récupération de la carte SIM d'un client, pour accéder au compte et effectuer les retraits.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Convoqué et confronté aux éléments techniques recueillis par les enquêteurs, le mis en cause est passé aux aveux. Avec l'aide de ses proches, il a ensuite intégralement remboursé les 707 000 FCFA détournés.