Sénégal: Alioune Abitalib Fall, nouveau sélectionneur des Lionnes

23 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le technicien sénégalais Alioune Abitalib Fall a été nommé sélectionneur de l'équipe nationale féminine de football du Sénégal, en remplacement de Mame Moussa Cissé, annonce la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Le nouveau coach des Lionnes dirigeait jusque-là l'équipe nationale féminine des moins de 20 ans.

L'ancien sélectionneur des Lionnes avait annoncé sa démission, quelques heures seulement après l'élimination du Sénégal au premier tour de la Coupe d'Afrique des nations féminine 2026, en juin dernier.

Il était à la tête des Lionnes depuis 2019.

Alioune Abatalib Fall, son successeur, est présenté comme un technicien expérimenté.

Avant de coacher le FC Kumbabang (National 1), il a dirigé plusieurs clubs comme Niary Tally, l'AS Douane, Teungueth FC, le Port et l'AS Bambey.

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