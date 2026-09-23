Ghana: CEDEAO - Un député plaide pour un Parlement davantage connecté aux territoires

Accra (Ghana) — Le député ghanéen Alexander Afenyo-Markin, troisième vice-président du Parlement de la CEDEAO, a plaidé pour une présence accrue de l'institution parlementaire dans les territoires, mercredi, à Accra, en vue de rapprocher l'intégration régionale des populations.

"Le Parlement, qui a été établi pour représenter les peuples de l'Afrique de l'Ouest, doit, de temps en temps, quitter les environnements familiers de nos capitales nationales et rencontrer nos citoyens là où ils vivent", a-t-il déclaré.

Il a rappelé, à ce sujet, plusieurs initiatives organisées en dehors des capitales nationales, estimant que ces expériences permettent aux autorités traditionnelles, aux universités, aux entreprises, aux jeunes et aux communautés d'échanger directement avec les représentants parlementaires.

Selon le parlementaire, cette démarche permet de donner une dimension plus concrète à l'intégration régionale et de mieux prendre en compte les préoccupations exprimées à la base.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"L'intégration régionale doit être comprise au-delà des traités, des protocoles et des réunions d'institutions", a-t-il insisté, soulignant la nécessité de voir les actions des décideurs produire des résultats perceptibles dans les communautés.

Dans cette perspective, M. Afenyo-Markin a fait observer que les questions environnementales, économiques et sécuritaires sont de plus en plus interdépendantes et nécessitent des réponses dépassant les frontières nationales.