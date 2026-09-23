Sénégal: Gana Guèye rejoint le groupe d'actionnaires du Mans FC

23 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

L'international sénégalais Idrissa Gana Guèye a rejoint le groupe d'actionnaires du Mans FC, crédité d'un bon début de saison en Ligue 1 française, rapporte mercredi le quotidien sportif L'Equipe.

Gana Guèye (36 ans) et le Brésilien Lucas Leiva (39 ans) rejoignent ainsi un groupe d'actionnaires comprenant de grandes figures du sport international, à savoir Novak Djokovic, Felipe Massa, Kevin Magnussen et Thibaut Courtois.

Ces derniers ont tous intégré le projet manceau à travers le fonds d'investissement brésilien OutField, actionnaire majoritaire du club depuis le mois de février 2026, signale L'Equipe.

Le Mans FC, promu cette année en Ligue 1 française, occupe la neuvième du classement du championnat après les cinq premières journées de la saison 2026-2027.

Forme à Diambars, Idrissa Gana Guèye a joué à Lille (élite française), Everton (élite anglaise), au Paris Saint-Germain et à Al-Diriyah en Arabie saoudite.

Idrissa Gueye est également à la tête du ForHope Campus, un centre de formation articulé autour d'un double projet sportif et éducatif.

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