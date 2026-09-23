Sénégal: Cyclisme - Un Comité de normalisation mis en place pour assurer la continuité

Dakar — Le ministère sénégalais de la Jeunesse et des Sports a annoncé la mise en place d'un Comité de normalisation du cyclisme (CONOC) dirigé par l'universitaire Mouhamed Ndongo et chargé d'assurer la continuité de la gestion de la discipline.

Cette décision intervient dans le cadre de la réorganisation et de la normalisation de la gouvernance du cyclisme au Sénégal, précise la tutelle dans un communiqué transmis mercredi à l'APS.

"Elle porte notamment sur le retrait de la délégation de pouvoir accordée à la Fédération sénégalaise de cyclisme et instaure un Comité de normalisation chargé d'assurer la continuité de la gestion de la discipline", renseigne la même source.

Elle indique que le CONOC a notamment pour missions d'assurer la gestion courante des activités du cyclisme pendant la durée de son mandat, de veiller à la stricte application des règles de compétition, et de procéder à l'adaptation des statuts et du règlement intérieur de la nouvelle fédération.

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La mise en oeuvre des actions prévues dans le chronogramme arrêté par les services compétents du ministère, la préparation et l'organisation des élections en vue de la mise en place d'une nouvelle Fédération sénégalaise de cyclisme, et enfin la représentation du Sénégal auprès des organisations internationales comptent également parmi les missions du CONOC.

Le Comité de normalisation est dirigé par Mouhamed Ndongo, enseignant-chercheur à l'UCAD, spécialiste en sciences et techniques des activités physiques et sportives.

"Le comité, dont le mandat est fixé à un an, pourra, au besoin, créer des commissions spécialisées et s'adjoindre les personnes ressources nécessaires à l'accomplissement de sa mission", indique le communiqué.

Voici la composition du Comité de normalisation du cyclisme :