Sénégal: Malang Sarr, Rassoul Ndiaye et Lamine Sy éligibles pour les Lions

23 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La FIFA a officiellement confirmé l'éligibilité de Malang Sarr, Lamine Sy et Rassoul Nader Ndiaye pour représenter le Sénégal, à la suite des démarches engagées par le secrétariat général de la Fédération sénégalaise de football (FSF), a-t-on appris de source officielle, mercredi.

Dans un communiqué, la Fédération sénégalaise de football se félicite de cette confirmation, qui élargit le vivier de joueurs mis à la disposition du sélectionneur national Patrick Vieira.

Les Lions du Sénégal, champions d'Afrique en titre, vont démarrer les éliminatoires de l'édition 2027 de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) par un déplacement à Maputo, où ils affronteront les Mambas du Mozambique.

Malang Sarr, Rassoul Ndiaye et Lamine Sy font partie des joueurs sélectionnés pour ce match.

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