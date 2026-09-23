Afrique: 81e Assemblée générale de l'ONU - Les dirigeants africains portent les priorités du continent

Réforme du Conseil de sécurité, paix, financement du développement, ressources naturelles et gouvernance mondiale : à New York, les dirigeants africains profitent de la tribune des Nations unies pour défendre les intérêts du continent et réclamer un système multilatéral plus représentatif.

La Semaine de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies se poursuit à New York, en présence de près de 130 chefs d’État et de gouvernement. Le débat général se tient du 22 au 26 septembre, avant une dernière journée le 28 septembre.

Cette édition est placée sous le thème : « Restaurer la confiance, gérer la transformation : une Organisation des Nations unies qui produit des résultats pour tous ».

Pour les dirigeants africains, ce rendez-vous constitue une occasion de présenter leurs priorités nationales, mais également de défendre plusieurs revendications communes : une meilleure représentation de l’Afrique dans les institutions internationales, des solutions africaines aux conflits du continent, un accès plus équitable aux financements et une plus grande valorisation des ressources naturelles.

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La session se déroule par ailleurs dans un contexte de transition pour l’ONU. Il s’agit de la dernière Semaine de haut niveau d’António Guterres en tant que secrétaire général, son mandat devant s’achever à la fin de l’année 2026.

João Lourenço défend des solutions africaines aux conflits

Dans son intervention du 22 septembre, le président angolais João Manuel Gonçalves Lourenço a insisté sur la nécessité d’apporter des réponses africaines aux crises qui touchent le continent.

Il a notamment appelé à la mise en œuvre effective de la résolution 2719 du Conseil de sécurité, destinée à faciliter un financement plus prévisible et durable des opérations de soutien à la paix conduites par l’Union africaine avec l’autorisation de l’ONU.

Le chef de l’État angolais a également réclamé une réforme en profondeur du Conseil de sécurité afin que l’Afrique, mais aussi l’Amérique latine et l’Asie, y soient mieux représentées. Il a réaffirmé son soutien au Consensus d’Ezulwini et à la Déclaration de Syrte, qui définissent la position commune africaine sur cette réforme.

João Lourenço a par ailleurs évoqué le poids de la dette, le financement climatique et la gouvernance de l’intelligence artificielle. Il a plaidé pour que les pays africains puissent participer pleinement aux décisions internationales qui concernent la paix, le développement et les transformations technologiques.

Julius Maada Bio appelle à investir davantage dans la paix

Le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, a lui aussi placé la paix, le développement et la sécurité humaine au cœur de son discours.

Il a estimé que les dépenses militaires devaient s’accompagner d’investissements plus importants dans la prévention des conflits, les services publics et le développement. Selon lui, l’action militaire ne peut, à elle seule, garantir une paix durable.

Le dirigeant sierra-léonais a également abordé la question des minerais critiques. Il a souligné que les ressources africaines, indispensables notamment à la transition énergétique mondiale, devaient générer davantage de valeur et de retombées économiques pour les populations du continent.

La Sierra Leone assure par ailleurs la coordination du Comité des dix chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine, le C‑10, chargé de défendre la position commune du continent sur la réforme du Conseil de sécurité.

La représentation de l’Afrique reste une revendication centrale

La réforme du Conseil de sécurité demeure l’un des principaux dossiers portés par les États africains à l’ONU.

Le continent réclame depuis plusieurs années une représentation permanente et non permanente accrue au sein de cet organe. Les dirigeants africains estiment que sa composition actuelle ne reflète ni le poids démographique et politique de l’Afrique ni l’importance des questions africaines dans l’agenda international.

À l’ouverture du débat général, le président de l’Assemblée générale a lui-même souligné la nécessité de rendre le Conseil de sécurité plus représentatif, plus transparent et davantage conforme aux réalités géopolitiques contemporaines.

John Mahama attendu à la tribune jeudi

D’autres interventions africaines sont attendues au cours des prochains jours. Le président ghanéen John Dramani Mahama doit notamment prononcer la déclaration officielle du Ghana jeudi 24 septembre.

En marge de l’Assemblée générale, son programme comprend plusieurs rencontres consacrées au développement, aux investissements, à la coopération internationale et à la justice réparatrice.

Le Ghana organise notamment un événement consacré au passage des engagements à l’action en matière de restitution des biens culturels et du patrimoine. Cette initiative s’inscrit dans les efforts du pays pour renforcer la coopération internationale autour de la restitution et des réparations historiques.

Une volonté de peser sur l’évolution du multilatéralisme

Les prochaines interventions africaines devraient continuer à mettre en avant la paix et la sécurité, le financement du développement, le changement climatique, la transformation numérique et la réforme des institutions internationales.

À New York, les dirigeants du continent cherchent ainsi à articuler leurs priorités nationales avec des revendications communes. Leur objectif est de renforcer la place de l’Afrique dans les décisions mondiales et de faire en sorte que les ressources, les besoins et les intérêts du continent soient davantage pris en compte dans l’évolution du système multilatéral.