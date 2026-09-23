Guinée: Afriland First Bank, la banque de Paul FOKAM, arrangeur de l'emprunt APE Simandou 2040 pour 2500 milliards GFN lancé par l'État

L'État guinéen compte taper un coup fort sur le marché financier. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, il s'apprête à lancer à compter du 25 septembre 2026 un nouvel emprunt obligataire sous le mécanisme APE (Appel Public à l'Épargne) d'un montant de 2500 milliards GNF (455millions $) avec un taux de maturité de 05 ans et 11% en taux d'intérêts annuel dans le cadre de la mobilisation des financements du projet ambitieux Simandou 2040. Le ministère de l'Économie, des Finances et du Budget s'est attaché les services de la filiale guinéenne de la banque camerounaise Afriland First Bank, chef de file et arrangeur de cette opération. Exclusif

Comme en 2025, la Guinée revient sur le marché des emprunts obligataires. Souscrit avec succès l'an dernier pour un montant de 1500 milliards GNF (172,6 millions $), le nouvel Appel Public à l'Épargne (APE) dont le lancement est prévu le 25 septembre 2026 à Conakry, s'élève à 2500 GNF (455 millions $) selon des sources autorisées parvenues en exclusivité à Confidentiel Afrique.

Avec un taux de maturité de 05 ans et 11% de taux d'intérêts annuel, cet emprunt obligataire vise à mobiliser des ressources nécessaires au financement d'investissements structurants et de développement de la Guinée (infrastructures de transport, d'énergie entre autres ) dans le cadre de l'ambitieux programme stratégique Simandou 2040.

Premier coup d'essai du ministre des Finances, Mariama Ciré Sylla et la chouchoutée Afriland First Bank en roue libre

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L'égérie des Finances, Mariama Ciré Sylla, ex- haute fonctionnaire de la Banque mondiale, joue sa première carte de visite sur le marché financier en signant cette grosse opération d'emprunt obligataire. Va-t-elle transformer le coup d'essai en coup de maître? Ce financement intérieur d'un montant de 2500 milliards GNF devra davantage développer le marché des titres publics.

Le ministère des Finances et du Budget n'a pas cherché trop loin. Il a reconduit la « chouchoutée » banque camerounaise Afriland First Bank, propriété du magnat camerounais Paul FOKAM en lui confiant le gouvernail du cockpit au titre d'arrangeur et chef de file de cette opération APE. Afriland First Bank Guinée drivée par son neveu et protégé, Guy Laurent Fondjo.

Selon des informations de Confidentiel Afrique, la réputation de la holding bancaire camerounaise Afriland First Bank reste entachée toujours et suit son ombre avec le » sulfureux » dossier MIFA ( conglomérat des mutuelles et coopératives de femmes guinéennes) à coups des centaines de milliards de francs guinéens, gérés en parfaite intelligence par l'ancien président déchu guinéen Alpha Condé, son assistant et neveu Condé Mohamed Lamine Alias Komelam et Guy Laurent Fondjo, actuel patron de Afriland First Bank Guinée.

Guy Laurent Fondjo, Directeur Général de Afriland First Bank Guinée

Beaucoup de milliards de francs guinéens se sont évaporés dans le cadre de la gestion des deniers du MIFA et suscite des interrogations. Que fait la CRIEF jusque- là sur cette opaque affaire (Cour de Répression des délits financiers et économiques) depuis l'arrivée du président Mamadi Doumbouya. Comment peut- on confier en « supra- mandarinat » à une banque qui traîne une mauvaise réputation à structurer et arranger des opérations financières de grande envergure pour un programme futuriste à l'instar de Simandou 2040? Y'a- t-il un deal caché entre l'État guinéen et la banque du milliardaire camerounais Paul Fokam? Beaucoup de zones d'ombre pour l'instant et font claquer les langues dans les milieux financiers à Conakry. Un véritable monstre à plusieurs têtes.

Signalons que cette émission obligataire qui sera lancée dans quelques jours s'inscrit dans une vision stratégique globale : Simandou Vision 2040, qui ambitionne de transformer la Guinée en exploitant les revenus miniers comme moteur de croissance et de développement inclusifs.