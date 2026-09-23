Cote d'Ivoire: Cacao - Le Système national de traçabilité monte en puissance dès les premières semaines de campagne

Plus de 50 000 tonnes de fèves ont déjà été achetées via le SNT en deux semaines, tandis que les réceptions portuaires progressent de 51,6 % par rapport à la même période de 2025.

La campagne cacaoyère 2026/2027 démarre sous le signe de la traçabilité. Entre le 7 et le 20 septembre 2026, quelque 50 085 tonnes de fèves de cacao ont été achetées et enregistrées à travers le Système national de traçabilité (SNT), selon les données communiquées par le Conseil du Café-Cacao.

En deux semaines, 770 sociétés coopératives et acheteurs agréés ont utilisé le dispositif pour effectuer leurs transactions auprès de 70 525 producteurs. Un niveau d'activité significatif pour une période qui correspond traditionnellement à un démarrage progressif de la campagne dans les zones de production.

Plus de 1 000 connaissements validés

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Le mouvement se poursuit également du côté des exportations. Sur la même période, 1 032 connaissements, correspondant à un volume attendu de 40 947 tonnes de fèves, ont été validés par 40 exportateurs.

Dans les ports d'Abidjan et de San Pedro, les opérations de livraison se poursuivent. Au 20 septembre, 21 467 tonnes avaient été effectivement déchargées et réceptionnées par les exportateurs.

La comparaison avec la campagne précédente fait apparaître une progression. À la même période de septembre 2025, les réceptions portuaires s'établissaient à 14 165 tonnes. En un an, le volume réceptionné a donc augmenté de 7 302 tonnes, soit une progression d'environ 51,6 %.

Une activité soutenue malgré la saisonnalité

Ces premiers chiffres sont enregistrés alors que septembre ne constitue généralement pas le pic de la production cacaoyère. Le démarrage de la campagne 2026/2027 demeure donc progressif.

Les transactions entre producteurs, coopératives et acheteurs agréés se poursuivent néanmoins dans de bonnes conditions. Les volumes inscrits dans le SNT donnent ainsi une première indication de l'utilisation du dispositif par les acteurs de la chaîne d'approvisionnement.

Au-delà des volumes, l'enjeu est aussi celui de la capacité de la filière à documenter l'origine du cacao commercialisé. Le SNT doit permettre de suivre les fèves depuis leur zone de production jusqu'aux différentes étapes de la chaîne d'approvisionnement.

Vers un cacao 100 % traçable

La campagne 2026/2027 constitue, à ce titre, une étape importante pour la filière ivoirienne.

L'objectif affiché est de parvenir à l'exportation d'un cacao entièrement traçable, dans un contexte où les exigences internationales en matière de durabilité et de traçabilité se renforcent.

Le marché européen constitue un débouché majeur pour le cacao ivoirien et ses produits transformés, avec près de 70 % de part de marché.

La capacité à retracer l'origine des fèves représente donc un enjeu commercial important pour le premier producteur mondial de cacao.

La progression du SNT sur le terrain doit ainsi permettre de répondre aux nouvelles exigences des marchés, mais aussi de disposer d'une meilleure visibilité sur les mouvements de fèves au sein de la chaîne d'approvisionnement.

L'effet attendu de la reprise des exportateurs

La quatrième semaine de campagne, du 21 au 27 septembre 2026, pourrait donner une nouvelle impulsion aux opérations. Plusieurs exportateurs, qui attendaient la mise à disposition des financements de campagne par les banques, devraient reprendre leurs activités sur le terrain.

Cette reprise pourrait entraîner une augmentation des achats auprès des producteurs et, dans la foulée, des volumes acheminés vers les ports d'Abidjan et de San Pedro.

Les prochaines semaines seront donc déterminantes. Elles permettront de vérifier si le rythme observé durant ces deux premières semaines se confirme et si le SNT poursuit son implantation auprès des différents maillons de la filière.

Pour l'heure, les 50 085 tonnes enregistrées en quatorze jours constituent un premier indicateur de la montée en puissance du dispositif au début de la campagne 2026/2027.