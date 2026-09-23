Cote d'Ivoire: Agence française de développement - Plus de 5,35 milliards d'euros investis dans le golfe de Guinée

L'Agence française de développement (Afd) a dressé le bilan de cinq années d'actions et d'investissements dans les huit pays de son périmètre régional du golfe de Guinée : la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Bénin, le Togo, le Ghana, le Nigeria, le Liberia et la Sierra Leone. La présentation de ce bilan a eu lieu le 18 septembre 2026, à l'occasion d'un petit-déjeuner organisé au siège régional de l'Afd à Abidjan.

Selon Lionel Yondo Black, directeur général sortant de l'agence régionale, l'Afd a autorisé plus de 5,35 milliards d'euros de financements entre 2020 et 2025 en faveur de différents secteurs de développement dans la région. Au 30 juin 2025, le portefeuille d'engagements s'élevait à 7,908 milliards d'euros, répartis sur 225 projets actifs, représentant 27 % des décaissements de l'Afd dans la région.

Au cours de ces cinq dernières années, l'Afd a particulièrement concentré ses interventions sur l'éducation et l'emploi. Ces financements ont notamment permis de soutenir la scolarisation de plus de 250 000 élèves, d'accompagner 36 800 étudiants dans l'enseignement supérieur et d'orienter plus de 13 400 porteurs de projets vers des dispositifs de financement.

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Le secteur du logement et des infrastructures urbaines a également bénéficié de ces investissements. Plus de 3 millions d'habitants ont ainsi été concernés par des projets liés aux infrastructures urbaines, aux transports et à l'assainissement.

Sur le plan social et sanitaire, les interventions de l'Afd ont contribué à renforcer l'accès aux soins pour plus de 3,9 millions de personnes.

Face aux vulnérabilités liées à la situation au Sahel, l'Afd a également renforcé son initiative « Agir au Nord ». Celle-ci vise notamment à améliorer l'accès aux services essentiels, l'employabilité et la cohésion sociale dans les zones septentrionales de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo et du Ghana. L'agence a, par ailleurs, consolidé ses partenariats avec la Cedeao, la Boad et la Bidc, notamment à travers des financements non souverains.

En Côte d'Ivoire, les engagements de l'Afd se sont traduits par la construction de nouvelles salles de classe, l'extension de l'accès à l'eau potable, la réhabilitation de pistes, l'accompagnement de projets d'entreprises ainsi que l'équipement de maternités et de services de pédiatrie afin d'améliorer la qualité des soins.

« Ces années d'actions dans le golfe de Guinée témoignent d'un engagement constant aux côtés de nos partenaires et des populations. Derrière les 5,35 milliards d'euros d'investissements, ce sont des réussites concrètes. Je suis fier du travail accompli par nos équipes régionales pour bâtir des territoires plus résilients et plus inclusifs », a déclaré Lionel Yondo Black.

Après quatre années passées à la tête de l'Afd dans le golfe de Guinée, Lionel Yondo Black passe le relais à Sara Ibrahim, nommée nouvelle directrice régionale.