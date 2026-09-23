Angola: Le pays recense 19 nouveaux cas de Mpox

Luanda — L'Angola a enregistré, au cours des dernières 24 heures, 19 nouveaux cas de Mpox, portant à 107 le nombre de cas actifs de la maladie dans le pays, selon les données publiées ce mercredi par le Ministère de la Santé (MINSA).

D'après une note du MINSA transmise à l'ANGOP, les nouveaux cas ont été identifiés dans les provinces de Moxico Leste (5), Luanda (5), Cabinda (3), Moxico (2), Huambo (1), Icolo e Bengo (1), Namibe (1) et Uíge (1).

Au cours de la même période, les autorités sanitaires ont prononcé quatre sorties d'hospitalisation (guérisons), dont trois dans la province de Moxico Leste et une à Cabinda.

Selon la note, aucun décès n'a été enregistré au cours des dernières 24 heures.

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Face à l'évolution de la situation épidémiologique, le Ministère de la Santé maintient le renforcement des actions de surveillance, de prévention, de diagnostic, de suivi et de réponse à la maladie, en coordination avec les structures provinciales de santé.

Le ministère de la Santé recommande à la population d'adopter des mesures de prévention et de consulter rapidement les services de santé en cas d'apparition de signes et symptômes compatibles avec le Mpox.

Les autorités sanitaires assurent également qu'elles continueront à tenir la population et les médias informés de l'évolution de la situation épidémiologique de la maladie dans le pays.