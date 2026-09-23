Angola: Bornito de Sousa visite la Bibliothèque d'Alexandrie

Luanda — L'ancien vice-président de la République de l'Angola, Bornito de Sousa, a visité mardi la Bibliothèque d'Alexandrie ; il y a découvert le fonctionnement de certains des principaux départements de l'institution et a reçu des informations sur ses collections historiques et scientifiques.

Accompagné de l'ambassadeur d'Angola en Égypte, Maquento Sebastião Lopes, Bornito de Sousa a parcouru la salle de lecture principale, vaste espace d'environ 20 000 mètres carrés doté d'une toiture vitrée, ainsi que la bibliothèque des ouvrages rares, qui conserve notamment des manuscrits anciens et des textes bibliques.

La visite a également inclus le département consacré à l'ancien Président égyptien Anouar el-Sadate ; celui-ci rassemble un documentaire sur sa vie, des objets personnels, des uniformes militaires et présidentiels, des lettres manuscrites et des photographies, ainsi que l'uniforme qu'il portait le jour de son assassinat, le 6 octobre 1981, lors d'un défilé militaire au Caire.

Avant de visiter les différents départements, Bornito de Sousa s'est entretenu avec le directeur général de la Bibliothèque d'Alexandrie, Ahmed Zayed, qui lui a présenté l'histoire, le fonctionnement et le rôle de l'institution en tant que centre de savoir et de recherche.

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À cette occasion, le directeur général a offert à l'ancien vice-président angolais une version imprimée de « Mémoire photographique du Caire », une publication regroupant des documents et des archives historiques relatifs à la préservation urbaine et au patrimoine de la capitale égyptienne.

Bornito de Sousa séjourne en Égypte depuis le dimanche 20 septembre pour une visite privée de quatre jours, au cours de laquelle il souhaite découvrir, documenter et approfondir ses connaissances sur les monuments historiques et scientifiques de ce pays.

Lundi, il a visité le Grand Musée égyptien et les pyramides de Gizeh, deux des principaux sites d'intérêt historique et culturel de l'Égypte.

Le Grand Musée égyptien est consacré à la civilisation de l'Égypte antique et abrite une vaste collection archéologique, tandis que les pyramides de Gizeh constituent l'un des symboles les plus célèbres du pays et l'un des témoignages majeurs de l'architecture de l'Égypte antique.