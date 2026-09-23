Angola: L'Union africaine et la CELAC renforcent leur coopération

New York (Envoyé spécial) — L'Union africaine (UA) et la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) ont examiné, ce mardi à New York, les moyens de renforcer la coopération Sud-Sud, la justice climatique, le commerce bilatéral ainsi que la protection des populations afro-descendantes et autochtones.

La réunion ministérielle conjointe s'est tenue au siège des Nations Unies, en marge de la Semaine de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale de l'ONU, avec la participation de l'Angola.

La délégation angolaise était conduite par la secrétaire d'État aux Relations extérieures, l'ambassadrice Esmeralda Bravo Mendonça, représentant le ministre des Relations extérieures, Téte António.

La rencontre visait à faire progresser l'institutionnalisation du dialogue politique et à structurer un partenariat birégional durable entre l'Afrique, l'Amérique latine et les Caraïbes, en s'appuyant sur les priorités de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La réunion a été coprésidée par le ministre des Relations extérieures, de l'Intégration régionale et de la Coopération au développement du Burundi, Édouard Bizimana, et par le ministre des Relations extérieures de l'Uruguay, Mário Lubetkin, président pro tempore de la CELAC.

L'ordre du jour a mis l'accent sur les axes définis lors du premier Forum de haut niveau CELAC-Afrique, tenu à Bogota en mars dernier, notamment la coopération Sud-Sud, la justice climatique, le commerce bilatéral et la défense des droits des populations afro-descendantes et autochtones.

À travers ce mécanisme de dialogue, l'Union africaine et la CELAC cherchent à consolider les liens historiques et de solidarité entre les deux blocs et à créer de nouvelles plateformes de coopération dans des domaines d'intérêt commun.

La CELAC regroupe 33 pays d'Amérique latine et des Caraïbes ; elle a été officiellement créée en 2011, lors du sommet de Caracas, après avoir été conçue au Mexique en 2010.