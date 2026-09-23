Angola: La presse internationale met en avant l'appel de João Lourenço en faveur d'un nouvel ordre mondial

Luanda — La presse internationale a mis en exergue le discours du Président de la République, João Lourenço, lors de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, en se concentrant sur sa critique de l'ordre international actuel.

Au Portugal, le journal Observador a souligné l'expression «anarquia mundial» (anarchie mondiale), utilisée par le Chef de l'État angolais pour qualifier la situation internationale actuelle, marquée, selon João Lourenço, par la prédominance de la force sur la raison et le droit international.

La publication a également mis en relief l'avertissement lancé concernant le risque d'une « conflagration mondiale ».

L'agence portugaise Lusa a, pour sa part, relevé l'argument en faveur d'une nouvelle gouvernance des Nations Unies, visant à rétablir la confiance dans le système multilatéral et à renforcer la capacité de l'organisation à promouvoir la paix.

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La Deutsche Welle (Voix de l'Allemagne) en portugais a également repris l'expression « anarchie mondiale » et mis en valeur la proposition de João Lourenço d'un « nouvel ordre mondial plus démocratique et plus juste ».

Le média a aussi souligné son plaidoyer pour une représentation accrue de l'Afrique, de l'Amérique latine et de l'Asie au sein du Conseil de sécurité de l'ONU.

L'Agence panafricaine de presse (Panapress) a publié, quant à elle, deux articles directement liés à l'intervention du Président angolais. L'un d'eux mettait en avant la position de João Lourenço selon laquelle l'Angola contribue à l'édification de la paix en Afrique et dans le monde, tandis que l'autre soulignait sa dénonciation de la marginalisation et de la violation des règles régissant les relations internationales.

L'agence britannique Reuters a couvert l'intervention de João Lourenço à la tribune de l'Assemblée générale à travers une série de photos éditoriales prises à New York, montrant le Président angolais au moment de son discours.

Radio France Internationale (RFI) a également souligné l'appel de João Lourenço en faveur d'une réforme profonde du Conseil de sécurité de l'ONU, incluant une meilleure représentation de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique latine, afin de renforcer la confiance internationale et de promouvoir la paix. ART/LUZ