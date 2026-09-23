Angola: L'enseignement supérieur prévoit un renforcement du corps enseignant et des cours

22 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par AB/ASS/DK/LUZ

Luanda — L'exécutif angolais prévoit le renforcement du corps enseignant et création de nouveaux cours, avec double diplôme, avec le soutien de l'Université Xiangtan de Chine, afin de renforcer les établissements d'enseignement supérieur et répondre aux défis de formation des cadres pour la diversification de l'économie nationale.

Selon un communiqué de presse du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la science, de la Technologie et de l'Innovation, envoyé mardi, à l'ANGOP, l'intention a été exprimée par le titulaire du portefeuille, Albano Ferreira, à la fin d'une audience accordée à la délégation de l'université Xiangtan, qui se trouve en Angola pour présenter des opportunités de formation et de mobilité académique.

Le document ajoute qu'à cette occasion, le ministre a également préconisé un échange entre l'université de Xiangtan et des institutions angolaises d'enseignement supérieur, telles que l'université Agostinho Neto , université de Luanda et l'Institut polytechnique, compte tenu de l'expérience de l'institution chinoise dans les domaines des sciences, des technologies, de l'ingénierie et de la mathématique.

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La proposition, a déclaré le ministre, s'inscrit dans les défis du Programme Angola Capital Humain, qui prévoit la formation de cadres pour soutenir le processus de diversification de l'économie, avec priorité aux domaines scientifiques et technologiques stratégiques.

La coopération pourrait également contribuer au renforcement des capacités des établissements nationaux d'enseignement supérieur par la mobilité universitaire, le partage des connaissances et l'élaboration de programmes de formation dans des domaines prioritaires pour le pays.

Le ministre souligne que, dans le cadre de la visite de la délégation chinoise, une conférence aura lieu mercredi 23, à Luanda, à la faculté de droit de l'université Agostinho Neto, afin d'analyser "L'expérience des universités chinoises, comment transformer la connaissance en développement des pays" et « Le rôle du droit dans la protection des investissements China-Angola ».

Selon la note, l'événement constitue une opportunité pour les étudiants, enseignants et chercheurs de connaître de nouvelles perspectives qui peuvent contribuer à la création de nouveaux produits et services.

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