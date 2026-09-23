Angola: Le pays et la Chine peaufinent des stratégies pour dynamiser la transformation des minerais

23 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par OPF/CS/LUZ

Luanda — La Chambre de Commerce et d'Industrie du gaz, du pétrole et des minerais de l'Angola (CCIGPMA) et l'Institut d'études géologiques du Sichuan (Chine) ont peaufiné, mardi à Luanda, des stratégies visant à stimuler la transformation locale de ressources minérales stratégiques, notamment le cuivre et les terres rares.

Selon un communiqué de presse de l'institution transmis mercredi à l'ANGOP, cette initiative vise à renforcer le partenariat entre les deux entités afin de moderniser le secteur minier national, de favoriser la création d'emplois qualifiés et de stimuler le développement durable.

La rencontre a permis d'identifier de nouveaux domaines de coopération et de jeter les bases de futurs accords bilatéraux entre l'institution chinoise, les entreprises minières et les établissements universitaires angolais, en particulier l'Université Agostinho Neto (UAN).

Les protocoles envisagés prévoient le financement de projets, des contrats garantissant l'écoulement et la commercialisation sur le marché international, la prestation de services géologiques de haute précision ainsi que le transfert de technologies.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le plan comprend également des programmes de renforcement des capacités techniques, de formation et d'échanges scientifiques destinés aux étudiants et aux professionnels angolais.

Le document souligne les progrès réalisés par le secteur minier angolais dans des projets d'envergure, tels que celui des terres rares de Longonjo (Huambo), exploité par Ozango Minerais avec la participation du Fonds souverain d'Angola, qui se concentre sur l'extraction d'oxydes critiques et de métaux pour aimants, le tout intégré à la logistique du Corridor de Lobito.

Un autre projet phare est la mine de cuivre de Tetelo, qui affiche déjà plus de 725 000 tonnes de minerai extrait, avec pour objectif d'atteindre une capacité de traitement journalière de 13 200 tonnes et de créer plus de 3 600 emplois d'ici 2030.

Dans ce communiqué, la CCIGPMA réaffirme son rôle d'intermédiaire entre le monde des affaires international et les institutions d'enseignement et d'exploration du pays, visant ainsi à consolider la souveraineté économique et l'industrialisation nationale.

La réunion a été présidée par la présidente de la CCIGPMA, Isabel Fonseca, tandis que la délégation chinoise était conduite par le directeur général de l'Institut d'étude géologique du Sichuan, Jiang Jun.

L'Institut d'étude géologique du Sichuan est une institution de référence spécialisée dans la recherche géophysique et géochimique, la cartographie régionale avancée et les technologies minières durables.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.