Angola: Le pays et la Chine peaufinent des stratégies pour dynamiser la transformation des minerais

Luanda — La Chambre de Commerce et d'Industrie du gaz, du pétrole et des minerais de l'Angola (CCIGPMA) et l'Institut d'études géologiques du Sichuan (Chine) ont peaufiné, mardi à Luanda, des stratégies visant à stimuler la transformation locale de ressources minérales stratégiques, notamment le cuivre et les terres rares.

Selon un communiqué de presse de l'institution transmis mercredi à l'ANGOP, cette initiative vise à renforcer le partenariat entre les deux entités afin de moderniser le secteur minier national, de favoriser la création d'emplois qualifiés et de stimuler le développement durable.

La rencontre a permis d'identifier de nouveaux domaines de coopération et de jeter les bases de futurs accords bilatéraux entre l'institution chinoise, les entreprises minières et les établissements universitaires angolais, en particulier l'Université Agostinho Neto (UAN).

Les protocoles envisagés prévoient le financement de projets, des contrats garantissant l'écoulement et la commercialisation sur le marché international, la prestation de services géologiques de haute précision ainsi que le transfert de technologies.

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Le plan comprend également des programmes de renforcement des capacités techniques, de formation et d'échanges scientifiques destinés aux étudiants et aux professionnels angolais.

Le document souligne les progrès réalisés par le secteur minier angolais dans des projets d'envergure, tels que celui des terres rares de Longonjo (Huambo), exploité par Ozango Minerais avec la participation du Fonds souverain d'Angola, qui se concentre sur l'extraction d'oxydes critiques et de métaux pour aimants, le tout intégré à la logistique du Corridor de Lobito.

Un autre projet phare est la mine de cuivre de Tetelo, qui affiche déjà plus de 725 000 tonnes de minerai extrait, avec pour objectif d'atteindre une capacité de traitement journalière de 13 200 tonnes et de créer plus de 3 600 emplois d'ici 2030.

Dans ce communiqué, la CCIGPMA réaffirme son rôle d'intermédiaire entre le monde des affaires international et les institutions d'enseignement et d'exploration du pays, visant ainsi à consolider la souveraineté économique et l'industrialisation nationale.

La réunion a été présidée par la présidente de la CCIGPMA, Isabel Fonseca, tandis que la délégation chinoise était conduite par le directeur général de l'Institut d'étude géologique du Sichuan, Jiang Jun.

L'Institut d'étude géologique du Sichuan est une institution de référence spécialisée dans la recherche géophysique et géochimique, la cartographie régionale avancée et les technologies minières durables.