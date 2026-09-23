Angola: Un enfant meurt après l'explosion d'un engin à Luena

Luena — Un enfant de 10 ans est décédé ce mardi et six autres ont été blessés à la suite de l'explosion d'un engin dans le quartier d'Alto Luena, dans la province de Moxico.

Selon les informations recueillies par l'ANGOP, l'incident s'est produit alors que les enfants jouaient aux abords d'une zone militaire et sont tombés sur l'engin en question.

Après avoir identifié l'objet, les enfants ont tenté de l'ouvrir à l'aide d'une machette, ce qui a provoqué l'explosion et la mort de l'un d'entre eux.

Quant aux six survivants admis au service des urgences de l'hôpital général de Moxico, deux présentent un état clinique préoccupant, selon le directeur médical de l'établissement, António Paulo.

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D'après le responsable, ces deux patients devront subir une intervention chirurgicale, tandis que les autres resteront sous observation médicale.

La province de Moxico connaît régulièrement ce type d'incident.

En 2023, par exemple, deux enfants âgés de 5 et 11 ans sont morts dans le quartier de Caminina, à la périphérie de Luena, après l'explosion d'un projectile de type RPG-7 ; les mineurs avaient déplacé l'engin à l'intérieur d'une maison pour jouer avec.

La même année, trois adultes ont trouvé la mort à la suite de l'explosion d'un obus de mortier de 81 mm dans le village de Mãe Tereza, situé à 18 kilomètres au sud de la ville de Luena.

Par ailleurs, en 2025, une cache contenant plus de 40 engins explosifs a été découverte par une famille dans la cour de son domicile, dans le quartier de Mandembue.

Ce dépôt d'explosifs, dont les engins étaient déjà détériorés, a été découvert alors que la famille creusait un trou pour y jeter des déchets solides.

Toujours cette même année, quatre enfants ont également été victimes de l'explosion d'un engin dans le quartier Social da Juventude, en périphérie de Luena, et ont subi de graves blessures.

La région a été durement touchée par la guerre civile qui a ravagé l'Angola pendant 27 ans.