Angola: Le pays et la Chine renforcent leur coopération en matière de recherche scientifique

Luanda — Un mémorandum d'entente entre l'Angola et la Chine sera signé mercredi (23), à Luanda, pour le renforcement de la coopération dans les domaines de la formation des cadres, la recherche scientifique et l'échange d'étudiants et professeurs universitaires.

Selon un communiqué de presse du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation (MESCTI), envoyé , mardi , à l'ANGOP, l'accord sera formalisé par l'Université Agostinho Neto (UAN) et l'Université de Xiangtan (XTU) de Chine.

La coopération prévoit des actions de formation de courte, moyenne et longue durée, ainsi que la création de nouvelles opportunités de mobilité académique entre les deux pays.

D'autre part, la note souligne que la délégation de l'Université de Xiangtan a été reçue ce mardi (22), par le ministre d'État et chef de la Maison civile du Président de la République, Dionísio Manuel da Fonseca.

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La note indique qu'à la fin de la rencontre, le directeur du Cabinet des cadres du Président de la République, Edson Barreto, a souligné le potentiel du partenariat pour rapprocher l'Angola du savoir scientifique et académique développé par l'Université de Xiangtan.

Selon Edson Barreto, la coopération permettra aux étudiants angolais de suivre des cours de licence, de maîtrise et de doctorat dans l'institution chinoise.

Le directeur a ajouté que le partenariat prévoyait également la venue en Angola d'étudiants et de chercheurs chinois intéressés à approfondir leurs études sur les relations entre l'Angola et la Chine.

Edson Barreto a également souligné l'existence, à l'université de Xiangtan, d'un centre de recherche consacré à l'étude des relations entre la Chine et le continent africain.

Le recteur de l'université de Xiangtan, Liao Yong'an, a déjà exprimé l'intention de son institution d'approfondir les échanges académiques avec les universités angolaises et de contribuer à la formation des cadres dans le pays.

Liao Yong'an a indiqué que l'université chinoise souhaitait également connaître les besoins de formation des entreprises chinoises opérant en Angola, afin de soutenir le développement des compétences et répondre aux exigences du marché du travail.

« Nous aimerions en savoir plus sur les entreprises chinoises qui fonctionnent ici, parce qu'elles ont également besoin de la formation des talents », a-t-il déclaré.

La coopération entre les deux institutions pourra ainsi couvrir non seulement l'échange académique et scientifique, mais aussi l'articulation entre la formation supérieure et les besoins du marché du travail angolais.