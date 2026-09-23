Angola: Le Président de la République met en exergue le 50e anniversaire de l'adhésion du pays à l'ONU

Le Président de la République, João Lourenço, a souligné ce mardi la portée du 50e anniversaire de l'admission de l'Angola en tant que membre à part entière des Nations Unies, intervenue en décembre 1976.

S'exprimant lors de la 81e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le Chef de l'État angolais a affirmé que la session actuelle revêt une importance particulière pour l'Angola, puisqu'elle se tient l'année où le pays célèbre le cinquantième anniversaire de son entrée comme membre à part entière de l'Organisation des Nations Unies.

À l'époque, l'admission de l'Angola à l'ONU a constitué une conquête historique pour le peuple angolais, qui a dû patienter plus de douze mois entre la proclamation de l'indépendance nationale et l'entrée du pays au sein de la communauté internationale en tant qu'acteur à part entière.

Le dirigeant angolais a rappelé que cet événement s'est produit dans un contexte mondial où l'Angola a été victime de la confrontation entre les puissances mondiales, en lutte pour le contrôle de zones d'influence dans le cadre de la Guerre froide.

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Tout le parcours du pays jusqu'à l'avènement de la paix en 2002 a été étroitement lié aux conflits de cette époque, qui ont conditionné la concrétisation des aspirations des Angolais et de leurs projets visant à bâtir une nation prospère et résolument tournée vers le développement.

« Ces faits appartiennent au passé, mais ils nous ont légué une riche expérience et des enseignements précieux, dont nous nous sommes servis pour bâtir la paix, la compréhension et la réconciliation entre tous les Angolais, ainsi que pour définir les orientations de notre politique étrangère », a-t-il déclaré.

La consolidation de la paix et de la réconciliation nationale est aujourd'hui, selon João Lourenço, une réalité attestée par des gestes concrets, notamment l'organisation de cérémonies de décoration des principaux dirigeants politiques de la lutte de libération nationale ainsi que de représentants de toutes les composantes de la société civile, dans le cadre du cinquantenaire de l'Indépendance nationale.

Dans ce même contexte, il a annoncé l'inauguration, le mois prochain à Luanda, d'un monument à la mémoire de toutes les victimes des conflits politiques survenus en Angola entre la proclamation de l'Indépendance nationale et l'avènement de la paix en avril 2002.

La 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, officiellement ouverte le 8 septembre, a pour thème « Restaurer la confiance, gérer la transformation : une Organisation des Nations Unies qui produit des résultats pour tous », reflétant la nécessité de renforcer les capacités du système multilatéral pour répondre efficacement aux défis mondiaux émergents.

Elle est présidée par l'ambassadeur Khalilur Rahman, représentant permanent du Bangladesh auprès des Nations Unies, élu en juin dernier selon le principe de rotation géographique entre les groupes régionaux de l'ONU pour un mandat d'un an ayant débuté ce mois-ci.

L'Assemblée générale des Nations Unies est le principal organe délibérant, représentatif et normatif de l'ONU ; elle réunit les 193 États membres pour débattre des principales questions de l'agenda international et adopter des orientations politiques sur des sujets liés au maintien de la paix et de la sécurité internationales. SR/ART/LUZ