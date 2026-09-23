Angola: Kwenda renforce l'accent sur les bonnes pratiques dans les villages de Gambos

Gambos — Le Programme de transferts sociaux monétaires « Kwenda » a transformé la troisième phase de paiements, lancée cette semaine dans la municipalité de Gambos (province de Huíla), en un outil d'éducation communautaire axé sur les bonnes pratiques locales.

Cette initiative, pilotée par le FAS (Institut de développement local) avec le soutien des autorités administratives municipales, associe le processus de paiement aux bénéficiaires à des actions favorisant la citoyenneté, l'organisation communautaire, l'éducation à la santé et l'assainissement de base.

L'objectif, selon le directeur provincial du FAS, Frederico Sanumbutue, est de garantir que les communautés s'impliquent davantage dans des activités contribuant à leur bien-être.

Il a indiqué qu'après être intervenues lundi 21 septembre dans la localité de Ndongue, les équipes se trouvent désormais dans le village de Viriambundo ; plus d'un millier de bénéficiaires y ont été pris en charge, l'accent étant mis non seulement sur les paiements, mais aussi sur l'éducation communautaire.

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L'opération de la troisième phase de paiements Kwenda dans la municipalité doit durer 15 jours et devrait concerner plus de 18 314 bénéficiaires.

Menée sous le suivi permanent du directeur provincial du FAS, Frederico Sanumbutue, et de l'administrateur municipal, Francisco Barros, la mission intègre divers autres services, notamment des consultations de santé et la mise à jour des données du registre électoral officieux.