Angola: Le pays prépare 15 nouvelles qualifications professionnelles dans des secteurs stratégiques

Luanda — Quinze nouvelles qualifications professionnelles destinées aux secteurs portuaire, ferroviaire, logistique et de l'automatisation industrielle sont en cours d'élaboration en Angola, dans le cadre d'un projet d'assistance technique mené par l'Unité technique de gestion du Plan national de développement du capital humain.

Ces travaux sont réalisés par l'Institut national des qualifications (INQ) depuis juillet dernier, pour une durée prévue de quatre mois, et couvrent des domaines tels que la gestion et les opérations portuaires, la maintenance des équipements, l'exploitation ferroviaire, la logistique, la robotique, la mécatronique et l'électronique.

Selon un communiqué de l'INQ transmis mardi à l'ANGOP, le projet inclut également la programmation de systèmes API (Automates Programmables Industriels) et SCADA ainsi que la maintenance d'autres systèmes automatisés, avec la définition de profils professionnels, d'unités de compétences et de référentiels de formation visant à établir les connaissances et les aptitudes requises dans chaque domaine.

Ces qualifications correspondent aux niveaux 3 et 5 du Cadre national des qualifications et devraient être intégrées au Catalogue national des qualifications professionnelles, selon la même source.

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Cette initiative vise à adapter la formation technico-professionnelle aux besoins du marché du travail ainsi qu'aux priorités de développement économique et technologique du pays.

Le projet bénéficie du soutien technique du Centre de formation professionnelle de l'industrie métallurgique et métallomécanique (CENFIM) et de Formation technique, psychologie appliquée et conseil dans les secteurs des transports et des ports (FERNAVE), des institutions portugaises spécialisées dans l'élaboration de qualifications professionnelles.

Le programme s'inscrit dans le Plan de développement du capital humain de l'Angola 2023-2037, qui privilégie le renforcement de la formation technique et technologique, l'employabilité des jeunes et l'articulation entre la formation professionnelle et les besoins du secteur productif.