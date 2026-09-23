Congo-Kinshasa: Kasaï-Central - La société civile dénonce des tracasseries militaires à Demba

La société civile du territoire de Demba, dans la province du Kasaï-Central, dénonce des « tracasseries commises par certains militaires » déployés dans la région. La structure citoyenne Demba Union fait la force accuse notamment ces éléments des forces armées de s'immiscer dans des affaires judiciaires et coutumières qui ne relèvent pas de leurs compétences.

Selon cette organisation, plusieurs habitants seraient également victimes de perceptions illégales et d'autres formes d'abus. Une situation qui, d'après elle, contribue à instaurer un climat de peur au sein de la population.

Immixtion dans les affaires coutumières

À Demba, la société civile dénonce une présence jugée encombrante de certains militaires dans la gestion des affaires civiles. D'après Demba Union fait la force, des militaires interviennent régulièrement dans différents dossiers, notamment les conflits de pouvoir coutumier, les affaires de dettes ainsi que les cas de mariages précoces.

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Le coordonnateur de la structure, Ami Panu, estime que ces interventions perturbent le fonctionnement normal de la justice et fragilisent l'autorité des services compétents :

« Les militaires qui sont ici à Demba commencent à statuer sur certains dossiers civils qui ne les concernent pas. »

Face à cette situation, il appelle les autorités militaires à éloigner du territoire les militaires mis en cause.

Les autorités militaires menacent

Cette dénonciation est également confirmée par l'administrateur adjoint du territoire, Jean-Pierre Kabue. Celui-ci affirme avoir déjà saisi la hiérarchie militaire pour demander le retrait des militaires concernés, sans résultat jusque-là :

« Nous avons lancé des messages officiels auprès de la hiérarchie militaire pour qu'elle puisse retirer les militaires, mais sans suite favorable. Notre population n'est pas habituée à vivre avec les militaires mais avec la police. »

Les militaires de la 21e région militaire sont particulièrement visés par ces accusations. Contactées à ce sujet par Radio Okapi, les autorités militaires assurent suivre le dossier de près. Elles menacent également de prendre des sanctions contre tout militaire qui serait reconnu impliqué dans les faits dénoncés.