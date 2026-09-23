Congo-Kinshasa: Des habitants de Mbanza-Ngungu se mobilisent pour réhabiliter des routes de desserte agricole

Les habitants de Ntemo-Ndimbanienge, dans le territoire de Mbanza-Ngungu, au Kongo-Central, se mobilisent depuis une semaine pour améliorer l'état de plusieurs routes de desserte agricole. Munis de moyens limités, des volontaires interviennent depuis ce mercredi 23 septembre, notamment sur le tronçon reliant les champs aux marchés, aux écoles et aux centres de santé.

Encadrés par Jules Kaluveko, appelé « Le duc » et présenté comme le chef du village, ces habitants effectuent des travaux manuels pour maintenir les voies praticables. Le tronçon d'INERA figure parmi les axes concernés, en raison de son importance pour la circulation des personnes et l'évacuation des produits agricoles.

Sur le terrain, les volontaires disent toutefois manquer d'outils et de moyens logistiques. Ils indiquent notamment avoir dû acheter eux-mêmes certaines pelles utilisées pour les travaux.

« Nous faisons ce travail, mais nous manquons de soutien. Nous nous débrouillons pour acheter des pelles nous-mêmes », témoigne Jules Kaluveko.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, sans ces travaux, certains véhicules ne pourraient plus emprunter cette route.

La mobilisation des habitants est saluée par la société civile locale, qui estime toutefois que l'entretien des routes de desserte agricole ne peut reposer uniquement sur les communautés.

Victor Nzuzi Mbembe appelle notamment les autorités à rétablir le système de cantonnage manuel pour assurer l'entretien régulier de ces axes.

« Lorsque les routes ne sont pas en bon état, les paysans ne peuvent pas vendre leurs produits », souligne-t-il.

Des habitants de villages voisins, dont certains viennent de Sadi, situé à plus de 15 kilomètres, participent également aux travaux, selon la société civile.

Le chef de secteur indique pour sa part que des travaux de réhabilitation devraient prochainement être lancés sur cette route dans le cadre du projet AVENIR.

En attendant leur démarrage, les habitants poursuivent les travaux manuels pour maintenir l'axe praticable, notamment pour faciliter l'évacuation des produits agricoles.