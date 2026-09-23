Congo-Kinshasa: Lualaba - TFM rejette les accusations de pollution de l'air à Fungurume

Dans une correspondance transmise ce mercredi 23 septembre à Radio Okapi, la société minière Tenke Fungurume Mining (TFM) rejette les accusations de pollution de l'air formulées par le consortium Mazingira pour Tous dans un rapport rendu public le lundi dernier à Kinshasa.

TFM affirme respecter la réglementation environnementale en vigueur dans la commune de Fungurume, dans la province du Lualaba.

Contestation des mesures de la société civile

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Le rapport du consortium Mazingira pour Tous fait état de concentrations élevées de dioxyde de soufre dans le quartier Manomania, situé à proximité des usines de TFM. L'organisation soutient que ces émissions dépassent les normes fixées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

En réponse, la direction de TFM déclare ne pas pouvoir vérifier la fiabilité de la méthodologie de mesure ni la validité des résultats présentés par ce réseau d'organisations de la société civile.

Respect des normes selon l'entreprise

L'entreprise indique conduire ses activités industrielles sur la base des certifications ISO 14001 relative à la gestion environnementale et ISO 45001 sur la santé et la sécurité au travail.

TFM assure que l'ensemble des données de surveillance recueillies entre janvier 2025 et août 2026 montre des concentrations de dioxyde de soufre conformes aux limites prévues par le règlement minier de la RDC.