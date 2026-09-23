Le Groupe de la Banque africaine de développement (Bad) et les membres africains du Forum des caisses de dépôt (Fcd) ont résolu de mettre sur pied une nouvelle politique accrue, susceptible de renforcer leur coopération afin de mobiliser davantage les financements de long terme au bénéfice du développement durable de l'Afrique. L'annonce a été faite le 18 septembre.

Selon les initiateurs de ce projet jugé louable pour le continent, à travers cette alliance stratégique, il sera question de soutenir les projets d'investissement productif, de renforcer la résilience économique du continent et de contribuer à une croissance plus inclusive.

Reconnaissant l'importance de cette coopération et du partage d'expériences entre institutions économiques et financières issues du continent africain, les deux entités entendent mettre en place une stratégie efficace pour faire face aux incertitudes géopolitiques et économiques en tenant compte des bouleversements climatiques liés aux vulnérabilités et chocs mondiaux, car la dépendance aux marchés extérieurs ainsi qu'aux fractures économiques et sociales constitue un frein.

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« Cette coopération s'inscrit dans un cadre structuré évolutif et respectueux de la diversité institutionnelle des partenaires et de la complémentarité de leurs missions. Elle vise à orienter les efforts conjoints vers des secteurs porteurs et des activités conformes aux mandats respectifs des institutions de chaque États », précise les organisateurs. Tout en insistant sur le fait que cette alliance renforcée s'appuiera sur les complémentarités entre le Groupe de la Banque africaine de développement et les membres africains du Fcd afin de faciliter la mobilisation de ressources de long terme ainsi que soutenir l'investissement productif et promouvoir des solutions de financement adaptées aux priorités de développement du continent.

« Dans un contexte marqué par l'incertitude économique mondiale et la nécessité de mobiliser davantage de ressources pour le développement, aucune institution ne peut agir seule. En renforçant notre coopération avec les membres africains du Forum des caisses de dépôt, nous créons les conditions d'une mobilisation plus efficace des financements de long terme au service de la transformation économique de l'Afrique, de la création d'emplois et de la résilience de nos économies. », a déclaré le directeur du département du développement du secteur financier de la Banque africaine de développement, Ahmed Attout.

Pour la directrice générale de la caisse des dépôts et consignations du Bénin également présidente en exercice du Forum des caisses de dépôt, Maryse Lokossou, il est temps et nécessaire de mettre en avant le rôle stratégique des caisses de dépôt dans le financement du développement durable de l'Afrique. D'autant plus, les deux partenaires ambitionnent d'approfondir leur coopération dans plusieurs domaines prioritaires afin d'accroître l'impact de leurs interventions. Car, leurs actions communes seront axées sur le cofinancement de projets et d'opérations conjointes, la mobilisation de ressources à grande échelle ainsi que sur le développement de plateformes d'investissement destinées à soutenir l'investissement productif, l'entrepreneuriat et la création d'emplois.

« Notre coopération sera également renforcée en matière de partage des connaissances, de développement des capacités institutionnelles et de promotion de solutions visant à consolider la résilience des économies africaines face aux chocs économiques, financiers, climatiques et externes. Cette approche contribuera à appuyer des investissements et des cadres de coopération alignés sur les priorités nationales et régionales », ont ajouté les initiateurs en concluant qu'à travers ce projet, les signataires s'engagent en faveur d'un système financier africain inclusif et prévisible, notamment dans le cadre de la nouvelle architecture financière africaine pour le développement. Ceci, en réaffirmant notre détermination à bâtir un partenariat solide, structurant et orienté vers l'impact positif, reposant sur la confiance mutuelle, le partage d'expertise et la mobilisation des ressources au service des pays et des populations africaines.