Tunisie: Hôpital Charles-Nicolle - Une réunion de travail axée sur l'amélioration de la prise en charge

Une réunion de travail s'est tenue mardi à l'hôpital Charles-Nicolle, consacrée à l'examen de solutions visant à accélérer la cadence de réalisation des projets achevés et programmés au sein de l'établissement. La séance a également porté sur l'amélioration des conditions de travail, d'accueil et de prise en charge des patients, ainsi que sur le suivi du fonctionnement des différents services et l'identification des problématiques en suspens.

La rencontre a été présidée par la directrice régionale de la Santé de Tunis, Imen Souissi, en présence de la directrice de l'hôpital, Souad Sadraoui, des chefs de service et des cadres concernés.

Les discussions ont principalement porté sur l'état d'avancement des projets et des programmes de l'institution. Un exposé a été présenté sur les principaux chantiers en cours, suivi d'un débat sur les difficultés entravant leur progression afin de dégager les solutions adéquates pour les surmonter et accélérer leur exécution.

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L'accent a également été mis sur l'optimisation des conditions de travail et d'accueil, ainsi que sur l'élévation de la qualité des prestations de santé et de la prise en charge des patients, dans le cadre du suivi de terrain et régulier des établissements de santé publique dans le gouvernorat de Tunis.

Cette réunion s'inscrit dans le droit fil des efforts déployés pour moderniser les services de santé et bonifier les conditions d'offre de soins au sein des structures sanitaires publiques.