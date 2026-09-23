Tunisie: Manouba-curage des oueds et des canaux - Un taux d'avancement de 40%

Les services de la direction de la maintenance, rattachée au département de l'eau et des équipements hydrauliques de la Délégation régionale au développement agricole (DRDA) de Manouba, poursuivent la mise en oeuvre de leur programme d'intervention sur les réseaux d'évacuation des eaux et les lits d'oueds. Élaboré dans le cadre des préparatifs et de la prévention contre les risques climatiques de la saison hivernale, ce programme affiche actuellement un taux de réalisation d'environ 40 %.

Interrogés par l'agence TAP, les services de la direction ont indiqué qu'une enveloppe de 360 000 dinars a été allouée à ce projet, couvrant une distance de 40 kilomètres répartie à travers les délégations de Tébourba, El Battan, Jedeida, Oued Ellil, Borj El Amri et Mornaguia.

Lancées en juin dernier, ces interventions ont déjà permis de traiter plus de 15 kilomètres de points névralgiques. Sont notamment concernés l'oued Souïeh à Tébourba, l'oued Hbibia, l'oued Aouja, ainsi qu'un cours d'eau riverain de Chafrou à Jedeida, aux côtés d'autres sites sensibles.

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Les opérations de curage, de nettoyage et de retrait des sédiments, des broussailles et de tout débris entravant l'écoulement normal des eaux se poursuivent. L'objectif est de renforcer la protection des zones résidentielles et des zones riveraines contre les inondations, tout en augmentant la capacité de rétention et d'évacuation des lits d'eau.

Ce programme succède à une première phase achevée au début de l'année en cours, qui avait permis le curage à 100 % des « points bleus » sur une distance de 15 kilomètres, selon la même source.

Par ailleurs, la direction a annoncé qu'un nouvel appel d'offres se trouve actuellement au stade de l'évaluation, en vue de sélectionner l'offre la mieux disante et d'achever les procédures réglementaires. Ce marché portera sur le curage de 15 kilomètres supplémentaires de rivières et de cours d'eau pour un budget d'environ 280 000 dinars. Il s'ajoute à une intervention de curage des bassins d'irrigation estimée à 90 000 dinars, ainsi qu'à une série d'interventions inscrites dans le cadre du programme annuel ordinaire, ciblant 17 kilomètres de cours d'eau pour un coût de 350 000 dinars.

Ces opérations ciblent prioritairement les oueds nécessitant un curage, ceux envahis par les tamaris et les roseaux, l'accumulation de sédiments, les fossés et les canaux de drainage des eaux pluviales dans les périmètres irrigués, ainsi que divers autres points requérant une intervention urgente à l'approche des précipitations, en coordination étroite avec les autorités locales.