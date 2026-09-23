Tunisie: Union postale universelle - L'expertise tunisienne au coeur d'une rencontre à Berne

La chargée d'affaires par intérim de l'ambassade de Tunisie à Berne, Amira Dali, a reçu Houssem Gharbi, expert international dans les domaines des relations internationales, du commerce électronique et de la facilitation des exportations, et l'une des compétences tunisiennes au sein de l'Union postale universelle (UPU).

La rencontre a porté sur les moyens de mieux valoriser l'expertise tunisienne dans le domaine de l'action multilatérale et de renforcer la présence et la contribution des compétences nationales au sein des organisations et structures internationales, notamment l'UPU, selon un communiqué de l'ambassade publié mercredi.

Les échanges ont également porté sur les défis et opportunités liés au développement des services postaux, ainsi que sur les programmes et projets de l'Union postale universelle destinés à ses États membres, dont la Tunisie, notamment dans les domaines du renforcement des capacités, du commerce électronique et de la transformation numérique.

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Fort d'une expérience de près de 20 ans dans les domaines des relations internationales et du commerce électronique, Houssem Gharbi a exercé plusieurs fonctions et assumé diverses responsabilités au sein de La Poste Tunisienne ainsi que dans plusieurs structures et organisations postales régionales et internationales.Il a notamment travaillé au sein de l'UPU entre 2022 et 2026, période durant laquelle il a contribué au lancement et au développement de plusieurs projets stratégiques visant à moderniser le secteur postal. Il a également joué un rôle dans le soutien de la proposition tunisienne relative à la restructuration de l'Union postale universelle.

À cette occasion, l'ambassade a salué la contribution des compétences tunisiennes au sein des organisations internationales et leur rôle dans le renforcement de la présence tunisienne et la valorisation de l'expertise nationale dans les différentes enceintes internationales.

Elle a, par ailleurs, réaffirmé sa volonté de continuer à soutenir et à encourager ces compétences, tout en renforçant les liens de communication et de coopération avec elles, afin de servir l'intérêt national et de contribuer au rayonnement de la Tunisie à l'international.