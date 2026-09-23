Congo-Brazzaville: Conseil économique, social et environnemental - Accroître les compétences des agents en matière de préparation budgétaire

23 Septembre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Jean Pascal Mongo-Slyhm

Le Conseil économique, social et environnemental (Cese) a lancé, le 22 septembre, à Brazzaville une session de renforcement des capacités à l'endroit de son personnel commis à l'élaboration du budget et des comptes annuels de l'institution.

La formation qui durera quatre jours vise à doter les agents de l'institution des compétences nécessaires pour maîtriser les mécanismes budgétaires et les techniques d'élaboration des comptes annuels, afin de garantir une meilleure transparence et une plus grande redevabilité dans la gestion des ressources du Cese.

Pour le rapporteur de cette institution, Hyacinthe Défoudoux, représentant la présidente du Cese, cette session est un levier de performance dans un environnement marqué par l'évolution rapide des connaissances et la rigidité des techniques et des normes. S'adressant aux participants, il a rappelé que les méthodes et techniques qui leur seront présentés leur permettront de progresser pour le bien de l'institution. « Je souligne l'importance du bien de notre institution. Ce que nous allons apprendre nous permettra d'aller de l'avant », a-t-il indiqué.

Cette session de formation fait suite aux instructions de la présidente du Cese, à l'issue de la deuxième assemblée générale de la mandature.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.