Congo-Brazzaville: Conseil économique, social et environnemental - Accroître les compétences des agents en matière de préparation budgétaire

Le Conseil économique, social et environnemental (Cese) a lancé, le 22 septembre, à Brazzaville une session de renforcement des capacités à l'endroit de son personnel commis à l'élaboration du budget et des comptes annuels de l'institution.

La formation qui durera quatre jours vise à doter les agents de l'institution des compétences nécessaires pour maîtriser les mécanismes budgétaires et les techniques d'élaboration des comptes annuels, afin de garantir une meilleure transparence et une plus grande redevabilité dans la gestion des ressources du Cese.

Pour le rapporteur de cette institution, Hyacinthe Défoudoux, représentant la présidente du Cese, cette session est un levier de performance dans un environnement marqué par l'évolution rapide des connaissances et la rigidité des techniques et des normes. S'adressant aux participants, il a rappelé que les méthodes et techniques qui leur seront présentés leur permettront de progresser pour le bien de l'institution. « Je souligne l'importance du bien de notre institution. Ce que nous allons apprendre nous permettra d'aller de l'avant », a-t-il indiqué.

Cette session de formation fait suite aux instructions de la présidente du Cese, à l'issue de la deuxième assemblée générale de la mandature.