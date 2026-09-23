Congo-Brazzaville: Infrastructures numériques - Le data center national bientôt opérationnel

Lancés en 2024, les travaux de construction du data center national sont globalement arrivés à terme. L'ouvrage sera inauguré d'ici la fin de cette année, selon les informations données au vice-Premier ministre chargé de la Coordination des infrastructures de développement et de l'Aménagement du territoire, Jean Jacques Bouya, par la société chinoise adjudicatrice du projet, le 23 septembre, lors de la visite du chantier.

Erigé sur l'ancien site de l'UAPT situé en face du camp La Milice, dans le deuxième arrondissement Bacongo, le Datacenter national est cofinancé par le Congo et la Banque africaine de développement.

C'est un immeuble moderne de trois niveaux avec un sous-sol. Le bâtiment servira de siège technique et permettra au Congo de stocker, d'héberger et de traiter toutes ses données numériques et applications développées sur place. L'immeuble comprend des salles serveurs, de contrôle, de supervision, de réunion, de conférence ainsi qu'un local technique devant abriter les équipements d'énergie et de climatisation. Il est construit pour garantir la souveraineté et la sécurité numérique et électronique du Congo ainsi que de la sous-région.

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Pour s'en convaincre, le vice-Premier ministre a visité l'ensemble du bâtiment, en commençant par le sous-sol où sont installés des appareils de stockage des données de dernière génération appelés "confinement". Là-dedans sont aussi installés d'autres appareils sophistiqués, réservés au stockage de l'énergie.

Au sous-sol, Jean Jacques Bouya a visité aussi la salle de serveurs dans lesquels seront logées avec sécurité, confidentialité et garantie, toutes les données numériques et électroniques du Congo relevant de l'administration civile comme des grands dossiers d'Etat.

Globalement, les travaux sont presque à terme. Pour l'heure, les techniciens s'afférent sur sa connexion à l'électricité. Et, tenant compte de la haute importance de la structure, les techniciens sont en train d'étudier la possibilité de la connecter à la fois au réseau électrique national et à l'électricité solaire, question de prévenir son alimentation pérenne malgré les coupures intempestives.

A cet effet, le vice-Premier ministre et l'ensemble des techniciens se sont rendus au centre solaire en cours d'installation au parking du complexe sportif la concorde à Kintélé qui va, à terme, produire 12 mégawatts d'électricité destinés à alimenter le Centre international de conférence de Kintélé ainsi que les Tours jumelles de Mpila afin de rendre deux infrastructures autonomes en électricité. La technique sera expérimentée aussi au Data Center pour plus de garantie.