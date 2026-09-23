Congo-Brazzaville: ARTs de scène - les enfants de Ngoyo offrent un spectacle éblouissant au public

23 Septembre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Hervé Brice Mampouya

Un spectacle inédit, mêlant sons et lumières, a été présenté le 18 septembre au Centre de ressources du conte et des arts de l'oralité de Côte Matève par les enfants du quartier Ngoyo, dans le 6e arrondissement, et de l'orphelinat Lumière de l'espérance de l'ONG Sodios.

Dénommé « Les océanes, le chant des vagues de Dakar à Pointe-Noire », ce spectacle a réuni une soixantaine d'enfants sur scène sous la direction pédagogique et artistique de Diouf Samba et Gilbert Mabiala, le joueur de Ngonfi. Odilon Mbemba en a été le batteur tandis que Davy Malonga a assuré la création lumière qui a aussi bénéficié de l'apport de Patrick Mabiala. Zoubeir Aidara en a été le marionnettiste. Ce spectacle est le résultat d'un mois d'ateliers au Centre de ressources du conte et des arts de l'oralité à raison de trois ateliers par semaine sur la sensibilisation au respect de la nature et de l'environnement, la découverte et la fabrication d'instruments de musique traditionnelle et de musique rythmique. Les chants congolais, sénégalais et français ont magnifié le spectacle inspiré des contes de Jorus Mabiala, le conteur itinérant.

Plusieurs personnes et structures ont participé à la conception, la mise en oeuvre et la réalisation du projet, à l'instar de Jacob Loemba, directeur départemental des arts et Lettres du Kouilou, dans son rôle de conseiller et voisin du Centre, de la mairie de Ngoyo, de l'ONG Renatura Congo, de l'IFC Pointe-Noire, Tank Services, Perenco.

Signalons que les chants de cet ensemble tradi-electro de circonstance ont été enregistrés en studio et seront mis en support digital pour servir à la postérité. Ce spectacle est appelé à tourner dans sa forme revue et réduite pour les besoins de logistique.

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