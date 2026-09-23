Congo-Brazzaville: Congo-Belgique - les relations parlementaires au centre des échanges à Bruxelles

Le sénateur Gabriel Nzambila, président de la commission Défense et Sécurité du Sénat congolais, s'est entretenu avec Els Van Hoof, responsable du Groupe d'amitié Belgique-Congo au Parlement belge, pour discuter des liens entre les deux institutions.

Reçu au Palais de la Nation, en début de semaine à Bruxelles, le sénateur Gabriel Nzambila a échangé avec son homologue belge sur plusieurs questions d'intérêt commun, dans le cadre du renforcement de l'amitié et de la coopération entre les deux institutions parlementaires.

Les échanges, qualifiés de constructifs, ont notamment permis aux deux parties de réaffirmer leur volonté de consolider les relations entre la République du Congo et la Belgique, à travers le développement des liens parlementaires et la multiplication des initiatives favorisant le dialogue entre les deux pays.

Cette rencontre traduit la volonté partagée des parlementaires congolais et belges de renforcer les mécanismes de coopération et de promouvoir une meilleure compréhension mutuelle sur les questions d'intérêt commun.

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Le sénateur Gabriel Nzambila figure parmi les présidents des commissions permanentes et structures parlementaires mises en place par la chambre haute du Parlement congolais le 27 septembre 2023. Ces structures ont notamment pour mission de favoriser les échanges et les interactions entre parlementaires, tant au niveau national qu'international, dans le cadre des unions interparlementaires et des groupes d'amitié.