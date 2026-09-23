Congo-Brazzaville: Mongo-Mpoukou - La FPSI accompagne la mairie dans le diagnostic des zones critiques

Meslaye Pineau Kiazabou, administrateur-maire de l'arrondissement 5 Mongo-Mpoukou, a entrepris récemment, en compagnie d'Orcel Bayonga-Mbondza, représentant résident de la Fondation pro social inter-Etats (FPSI), une démarche de diagnostic technique des zones critiques touchées par la dégradation des routes et l'érosion, dans les quartiers Tchiali, Siafoumou et Makayabu 48.

L'objectif de cette initiative collaborative est de poser les bases de solutions durables pour le réaménagement des voies urbaines et la canalisation des eaux. Cette action salutaire s'inscrit dans le cadre des actions menées par la FPSI en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations. Elle vise notamment à accélérer les travaux de réaménagement des voies dans les quartiers ciblés, à identifier les tronçons prioritaires nécessitant une intervention rapide et à évaluer l'ampleur des problèmes d'érosion et d'inondation qui affectent de nombreuses habitations. Elle a été saluée comme une réponse concrète aux difficultés des populations. La visite a également permis à la société GPS Grands Travaux, partenaire technique de la Fondation, à procéder à ses premières observations en vue de l'étude et de la réalisation des ouvrages de canalisation et d'évacuation des eaux, afin de dégager les orientations opérationnelles pour le traitement des zones les plus critiques.

Ont pris part à cette tournée de terrain l'équipe de la mairie de Mongo-Mpoukou, la société GPS Grands travaux, la Plateforme des Amis d'Orcel Bayonga-Mbondza, les représentants de la FPSI, ainsi que des représentants des quartiers concernés. A bord du bus mis à leur disposition par la Fondation, la délégation a sillonné sans difficultés tous les sites retenus, particulièrement les axes touchés par l'érosion et les inondations dans la zone de Tchiali, notamment la rue du transformateur E²C, la rue de la Maison Canal+, la rue Jean-Marie, la rue du Docteur Lisaka, ainsi que le tronçon menant jusqu'au pont reliant Tchiali à Siafoumou. La visite s'est poursuivie dans la zone de Siafoumou, le long de la transversale Tchiali jusqu'à l'arrêt Mongo-Siafoumou, puis sur l'avenue Alexandre-Honoré-Paka, entre le transformateur E²C et la station-service Total, où l'état des voies a été minutieusement observé.

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Dans le quartier Makayabu 48, la délégation a inspecté les tronçons reliant l'École Louis-Gregory à l'École primaire Kouanga Makosso en passant par l'ex-siège de la société Averda, avant de clôturer la ronde sur l'avenue Antoinette-Sassou-N'Guesso, la destination finale des visites qui ont pris fin au coucher du soleil.

Munis d'équipements de protection individuelle, de matériel de prise de mesures et de relevés, ainsi que d'appareils de documentation, les équipes techniques ont identifié avec précision les ouvrages de canalisation et d'évacuation des eaux qui nécessitent une attention particulière à l'approche de la saison pluvieuse.

Au cours de cette descente de terrain, une attention particulière a été portée aux zones d'érosion, aux habitations exposées aux inondations et aux points de concentration des eaux, dans le but de permettre à l'équipe technique de disposer de tous les éléments nécessaires à la préparation de solutions adaptées.

Par cette démarche, la FPSI s'inscrit résolument en appui à l'action du gouvernement en faveur de l'amélioration du cadre de vie des populations. Elle réaffirme sa volonté de renforcer sa collaboration avec la mairie de Mongo-Mpoukou, aux côtés de laquelle elle entend poursuivre le diagnostic des zones critiques et la recherche de solutions concrètes et durables aux problèmes d'érosion et de dégradation des voies qui affectent au quotidien la vie des populations. Au terme de la tournée, pendant le défraiement, un premier bilan des observations réalisées a été fait tout comme l'esquisse des prochaines étapes techniques à envisager.