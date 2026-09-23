Congo-Brazzaville: Sport cérébral - Les scrabbleurs de la ville océane en compétition

Un tournoi de scrabble a été organisé, le 20 septembre, au musée Cercle africain de Pointe-Noire pour permettre aux enfants de découvrir ce jeu passionnant qui allie à la fois habileté intellectuelle et stratégie.

« A la rencontre de l'art des formes et l'art des mots », tel a été le thème de cette journée de rencontres, d'échanges et de partage intergénérationnel autour du scrabble initiée par le Club de scrabble de l'OCH, en partenariat avec l'Association des clubs de scrabble de Pointe-Noire et l'appui du musée Cercle africain et de Moya. « A travers cette activité, nous voulons apprendre aux enfants que jouer avec les mots est aussi apprendre en s'amusant. Quant à nos joueurs confirmés, ils vont démontrer devant le public leur savoir-faire et leur habileté dans le jeu par le biais des démonstrations et des parties d'exhibition. Ceci dans la convivialité et en se faisant plaisir comme le dit notre crédo. Les mots nous rassemblent, l'art nous élève, ensemble créons l'inoubliable », a dit Tony Pascy, président du club de scrabble de l'OCH à l'ouverture de l'activité.

Ancien président de la Fédération congolaise de scrabble, Edson Ikouadja, a présenté le scrabble, ses différentes formes et les avantages de sa pratique. « Le scrabble consiste à former des mots qui se croisent sur un plateau avec pour but de marquer plus de points que son adversaire. Il associe pour cela le vocabulaire, le calcul mental et la stratégie », a-t-il expliqué.

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Ainsi, sous la supervision des encadreurs et scrabbleurs confirmés, les jeunes scrabbleurs se sont adonnés au concours d'anagrammes consistant à former un maximum de mots à partir des lettres proposées, au mot mystère dont le but est de trouver le mot caché grâce aux indices ou aux lettres dévoilées, au concours de topping qui sert à trouver le meilleur coup dans un temps limité. La démonstration d'une partie de duplicate pour découvrir le scrabble duplicate a également été faite. Les joueurs confirmés de leur côté ont participé au tournoi 8 rondes de classique, à la mort subite duplicate avec la grande finale en format duplicate : le dernier joueur en lice remporte l'épreuve.

La journée de relance du scrabble à Pointe-Noire a pris fin par la remise des récompenses du concours du tournoi et des kits scolaires aux enfants qui auront fait preuve de perspicacité et d'habileté.