Tunisie: La Banque mondiale projette une croissance de 2,3 % en 2026 pour le pays sous l'effet des pressions budgétaires et énergétiques

23 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Abir Chemli

L'économie tunisienne affiche une amorce de reprise structurelle, bien que sa trajectoire demeure assujettie à des freins persistants. C'est l'une des essences du dernier Bulletin de La Banque Mondiale intitulé "Conjoncture économique, Le défi de l'eau en Tunisie : de la rareté à la résilience".

En effet, le bulletin mentionne qu'après avoir traversé une phase de stagnation en 2023 avec une croissance marginale de 0,3 % sous l'effet des sécheresses successives, le PIB réel tunisien a amorcé un redressement graduel s'établissant à 1,7 % en 2024 puis à 2,7 % en 2025.

Le rapport de la Banque mondiale note que la production nationale a finalement franchi son niveau de référence d'avant la crise pandémique au dernier trimestre 2024, se positionnant au deuxième trimestre 2026 à 5,1 % au-dessus de son niveau de 2019.

Ceci dit, cette embellie statistique occulte une divergence marquée par rapport aux économies comparables de la région. "Cette contre-performance relative s'explique par des barrières à la concurrence, un accès restreint aux lignes de financement, des rigidités de gouvernance et un faible taux d'activité des femmes", note-t-on.

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La dynamique globale de l'exercice 2025, toujours selon la même source, repose d'ailleurs sur un rebond technique de 11,7 % du secteur agricole et une expansion de 5,4 % des hôtels-restaurants portée par la relance touristique, ainsi qu'une hausse de 4,6 % des industries mécaniques et électriques.

Sur le plan sectoriel, ces gains ont à peine compensé les contractions sévères observées dans les filières stratégiques. L'industrie des hydrocarbures accuse un recul de 8,2 % en raison de l'épuisement des gisements et d'un sous-investissement chronique.

Parallèlement, le secteur financier enregistre une contraction de 1,1 %. Ce repli de l'activité bancaire, analyse le bulletin, découle directement du durcissement du cadre réglementaire, marqué par le relèvement de l'impôt sur les sociétés de 35 % à 40 % pour les institutions financières, l'instauration de nouvelles règles de solvabilité sur les crédits et les restrictions issues de la révision du Code de commerce (Loi n° 2024-41 du 2 août 2024) encadrant l'usage des chèques bancaires.

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