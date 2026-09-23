Tunisie: Départ mitigé du ST - Que de défis à surmonter !

Le Stade Tunisien a accusé un démarrage nuancé en L1, une mise en marche qui reste totalement ouverte pour la suite de la compétition.

Forcément, le prochain match des Bardolais, face au tenant, dans le cadre de la mise à jour de la 3e journée, sera décisif pour faire pencher la balance du bon côté. Ce faisant, même s'il est encore trop tôt pour réaliser une première évaluation, l'on pourrait s'avancer à établir une estimation provisoire de la situation. L'on pourrait ainsi soutenir que cette saison, le Stade Tunisien a légitimement les moyens de viser le Top 4 de la Ligue 1, tout comme lors de l'exercice écoulé où les Bardolais ont terminé la saison, précisément à la 4e place du championnat.

Sur ce, même si le début de l'exercice actuel montre un certain manque de fluidité offensive sous les ordres du nouvel entraîneur portugais Tozé Marreco, plusieurs indicateurs confirment que cet objectif reste pleinement à la portée. Tout d'abord, chapitre pilotage du Stade, l'on dénote une stabilité institutionnelle et financière retrouvée. Cette pérennité s'est concrétisée grâce au règlement des dettes financières. Par ailleurs, volet sportif, le mercato fut ambitieux avec un Stade qui a renforcé intelligemment son effectif avec les Mame Thioune, Raed Derbali, Fakhreddine Ben Youssef, Barakat Hmidi et Hassine Refai pour ne citer que ceux-là, et le retour du milieu Youssef Oumarou, un joueur d'expérience qui connaît parfaitement le championnat tunisien. Cette saison, s'il vise tout d'abord une certaine continuité dans les résultats, le Stade tient aussi à renforcer une identité forte, une mentalité de challenger habitué à bousculer les cadors traditionnels. Et c'est ce qui a, en partie, permis ces dernières saisons aux Stadistes de s'ancrer durablement dans le haut du panier de la L1.

Installer une culture de l'exigence

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Que de défis à surmonter cependant pour le ST cette saison. Avec un début de parcours qui met certainement en lumière quelques réglages nécessaires à apporter, l'entraîneur portugais devra résoudre en priorité trois problèmes majeurs pour redresser ou faire progresser son effectif. Ainsi, si la ligne d'attaque a performé récemment à Hammam-Sousse, Tozé Marreco doit encore trouver la bonne formule offensive pour coordonner des joueurs de talent comme Youssef Saafi, Fakhreddine Ben Youssef et Baraket Hmidi. En défense aussi, le Stade doit nécessairement retrouver de la solidité, corriger les erreurs individuelles et réorganiser la charnière centrale, surtout. En clair, entre les axiaux Hazem Khemiri, Mounir Jelassi, Skander Sghaier et Raed Derbali, il faudra identifier la bonne paire.

Enfin, au niveau de la transition, fluidifier la circulation du ballon et trouver le créateur qui peut faire le lien entre la défense et l'attaque, sonne comme l'impératif du moment. Au final, en attendant de passer au révélateur du Club Africain au Bardo, le Stade Tunisien montre jusque-là deux visages en ce début de championnat. Cela dit, sa récente et convaincante victoire prouve que la cohésion commence à prendre, et forcément, le meilleur est à venir pour un club dont l'accent a été mis, en été, sur la recherche de joueurs de caractère et la quête d'un coach capable d'installer une culture de l'exigence quotidienne.