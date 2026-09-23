Tunisie: Palmarès mondial - La BIAT et la BT se distinguent dans le premier classement « Forbes » des banques les plus performantes

Le secteur bancaire tunisien arrache une place sur la scène financière internationale. Deux banques tunisiennes gagnent, et dûment, des labels en figurant sur la liste des banques les plus performantes. Il s'agit de la BIAT et de la BT qui gagnent respectivement des galons parmi les banques les plus performantes au monde.

Les banques tunisiennes précitées figurent dans deux catégories différentes, chacune selon ses niveaux d'actifs. À noter que la nouvelle a été dévoilée par le magazine américain Forbes le 9 septembre 2026 dans la première édition du classement intitulé "World's Top Performing Banks".

Ce classement est réalisé en partenariat avec le cabinet d'études Statista. Il distingue 500 banques issues de 89 pays. Et contrairement aux indices traditionnels basés sur la perception des clients, ce nouveau classement s'appuie exclusivement sur des indicateurs financiers objectifs et audités.

Ainsi, les banques en lice sont évaluées selon leurs performances financières réelles où Forbes et Statista se sont appuyés sur les données de "S&P Capital IQ" ainsi que sur des recherches documentaires et des informations financières vérifiées transmises par les banques elles-mêmes.

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Critères de sélection

Il est de prime abord à noter que les critères de sélection adoptés exigent que, pour être retenus, les établissements bancaires doivent d'abord disposer de plus de 3 milliards de dollars d'actifs, doivent exercer une activité de collecte de dépôts et de financement, doivent publier des états financiers audités et présenter des données financières comparables durant trois années consécutives au minimum.

Dès lors, sur les 500 établissements retenus à l'échelle mondiale à travers 89 pays, seules 22 institutions financières africaines ont réussi à franchir le cap pour répondre aux critères d'éligibilité. Parmi elles, la Tunisie parvient à se positionner à travers deux de ses banques, en l'occurrence la BIAT et la BT.

Il est à noter que l'évaluation technique des établissements candidats s'est articulée autour de quatre dimensions fondamentales, à savoir : la rentabilité, qui est pondérée à 30 %, la croissance et la qualité des résultats représentant 20 %, la résilience du capital et du financement pour 25 %, et enfin la qualité des actifs et l'efficience pour 25 %. Ainsi, et afin de garantir une équité d'analyse, les banques ont été segmentées en six catégories distinctes selon la taille de leur total de bilan.

Performances de la BIAT et de la BT

La cinquième catégorie, "Tier 5 - Lower Mid-Size Banks", concerne des banques disposant de 10 à 20 milliards de dollars d'actifs. Quelque 115 établissements ont été retenus dans cette tranche de classement où la première place revient à une banque danoise. La BIAT y figure en occupant le 28ème rang.

C'est donc dans un cadre rigoureux que la Banque Internationale Arabe de Tunisie s'est hissée à ce rang mondial en arrachant une place respectable dans la catégorie des banques de taille intermédiaire inférieure. Une position qui confirme la solidité de ses ratios de fonds propres et l'efficience opérationnelle de son coefficient d'exploitation.

Pour sa part, la Banque de Tunisie (BT) se distingue dans la catégorie des petites banques, dédiée aux structures dotées de 3 à 10 milliards de dollars d'actifs, en s'adjugeant la 52e position mondiale. Ainsi, la Banque de Tunisie parvient à se faire une place remarquable au niveau de la catégorie "Tier 6 - Small Banks". Une position qui prouve que la banque tunisienne parvient à maintenir le cap et à confirmer sa rigueur parmi les petites banques mondiales.

Cette double performance met en relief la capacité de résilience du bilan des deux banques tunisiennes qui parviennent à faire face aussi bien à une conjoncture mondiale difficile qu'aux mutations macroéconomiques incessantes. Une performance qui démontre également la qualité de la gestion des risques des deux tunisiennes et la stabilité de leurs indicateurs dans un contexte de durcissement réglementaire.

Il est toutefois à savoir que les positions de la BIAT et de la BT correspondent à leur classement parmi les banques de leurs catégories respectives, et non pas à un classement général des 500 banques retenues.

Au niveau africain et mondial

Il est par ailleurs à savoir que le classement compte au total 22 banques africaines issues de 13 pays et apparaissant dans quatre catégories différentes. L'Égypte et le Kenya sont les pays africains les plus représentés, avec quatre établissements chacun. Le Nigeria, la Tanzanie et la Tunisie suivent avec deux banques.

À l'échelle mondiale, les deux premières places de la catégorie des banques de plus de 500 milliards de dollars d'actifs sont occupées par deux établissements singapouriens où OCBC arrive en première position, devant DBS Group.

Les États-Unis demeurent le pays le plus représenté dans l'ensemble du palmarès, avec 160 banques sur les 500 retenues. La Chine arrive loin derrière avec seulement 26 établissements.