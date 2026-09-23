Tunisie: Agriculture irriguée - Le pays partage son expérience avec des agriculteurs libyens

L'Institut national des grandes cultures a accueilli une délégation d'agriculteurs libyens dans le cadre de la coopération avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Cette visite, organisée lundi dernier, avait pour objectif de favoriser l'échange d'expériences et d'expertises dans le domaine de l'amélioration de la productivité de l'eau et de l'efficacité de son utilisation dans les cultures irriguées.

Le programme de la visite a notamment permis à la délégation libyenne de découvrir l'Institut national des grandes cultures, ses missions ainsi que ses principales activités en matière de développement des grandes cultures.

Les visiteurs ont également pris connaissance des outils numériques d'aide à la décision développés dans ce domaine, ainsi que de l'application IREY. Des échanges ont par ailleurs été organisés avec plusieurs agriculteurs et producteurs de céréales afin de partager les expériences et les pratiques adoptées sur le terrain.

Expérimentation et transfert de technologies

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La délégation s'est ensuite rendue à la station d'expérimentation et de transfert de technologies relevant de l'Institut, située dans la région d'El Kodia. Cette étape a permis aux agriculteurs libyens de prendre connaissance des expériences menées et des pratiques mises en oeuvre dans le domaine des grandes cultures.

Au-delà de la dimension technique, cette visite a constitué une occasion de renforcer les échanges entre la Tunisie et la Libye, notamment dans les domaines du développement des grandes cultures, de l'amélioration de l'utilisation des ressources hydriques et de leur rationalisation.

La rencontre s'inscrit également dans une démarche visant à promouvoir les pratiques agricoles durables et à favoriser le partage des expériences disponibles dans les deux pays.

Cette initiative intervient dans un contexte marqué par les défis croissants liés aux ressources en eau. Elle vise ainsi à tirer profit des expériences et des expertises tunisiennes et libyennes afin de contribuer au développement de la production agricole et à une utilisation plus efficace des ressources hydriques.