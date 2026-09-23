Tunisie: Banque mondiale - Le pays souhaite élargir la coopération aux secteurs prioritaires

La Tunisie entend renforcer sa coopération avec la Banque mondiale et élargir ses domaines d'intervention afin de soutenir les priorités nationales inscrites dans le Plan de développement 2026-2030. Cette volonté a été exprimée mercredi 23 septembre 2026 par le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, lors d'une rencontre à Tunis avec Ahmadou Moustapha Ndiaye, directeur régional de la Banque mondiale pour le Maghreb et Malte.

Cette rencontre, qui s'est tenue à l'occasion d'une visite de travail du responsable de la Banque mondiale en Tunisie, s'est déroulée en présence d'Ary Naim, récemment nommé directeur de la Société financière internationale (IFC) pour l'Afrique du Nord et la Corne de l'Afrique.

Les discussions ont porté sur l'état de la coopération entre la Tunisie et le Groupe de la Banque mondiale, ainsi que sur les programmes en cours et les perspectives de leur développement.

À cette occasion, Samir Abdelhafidh a salué le niveau de la coopération existante avec la Banque mondiale, tout en soulignant la nécessité de la renforcer davantage afin de l'aligner sur les priorités du Plan de développement 2026-2030.

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Le ministre a notamment mis l'accent sur plusieurs secteurs prioritaires, dont l'eau, l'énergie, la santé et la protection sociale. Il a également évoqué la possibilité d'étendre cette coopération au domaine des infrastructures, compte tenu de l'importance des projets prévus dans le cadre du nouveau plan de développement.

Un soutien accru au secteur privé

La coopération avec la Société financière internationale (IFC) a également occupé une place importante dans les échanges. Le ministre de l'Économie et de la Planification a insisté sur l'importance de renforcer ce partenariat afin de soutenir davantage le secteur privé et d'améliorer le climat des affaires en Tunisie.

De son côté, Ahmadou Moustapha Ndiaye a réaffirmé l'engagement de la Banque mondiale à accompagner la Tunisie dans ses réformes et dans la réalisation de ses projets de développement.

Il a également fait part de la disposition de l'institution à élargir la coopération avec la Tunisie à travers le prochain programme de partenariat avec le pays, qui devra être aligné sur les priorités nationales tunisiennes.

Le responsable de la Banque mondiale a par ailleurs relevé la résilience de l'économie tunisienne face aux chocs extérieurs et aux difficultés de l'environnement économique mondial. Selon lui, cette résilience pourrait ouvrir la voie à une reprise progressive de l'activité économique.

Pour sa part, Ary Naim a confirmé la volonté de l'IFC de renforcer sa coopération financière et technique avec la Tunisie, notamment en matière de soutien au secteur privé.

Il a, dans ce cadre, évoqué l'accompagnement des entreprises dans leurs projets de développement et d'expansion, ainsi que les opportunités de coopération liées à l'amélioration du climat des affaires.

La rencontre a ainsi permis de réaffirmer la volonté des deux parties de poursuivre et de renforcer leur partenariat, en l'orientant davantage vers les priorités du développement de la Tunisie pour la période 2026-2030.